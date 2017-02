Netflix pone fecha a la quinta temporada de 'Orange is the New Black'

El centro penitenciario Litchfield volverá a abrir sus puertas muy pronto. Así lo ha confirmado Netflix a través de sus redes sociales.

La plataforma 'in streaming' estrenará la quinta temporada de Orange is the New Black el próximo 9 de junio de 2017, siguiendo así la estrategia de programación de las tres últimas entregas.

Tal y como confirmaron los propios responsables de la ficción, los nuevos episodios retomarán los hechos acontecidos inmediatamente después del final de la cuarta temporada.

'Orange is the New Black', la veterana de Netflix

Stranger Things, The Crown o Narcos son algunas de las series que, en cierta medida, han eclipsado a otras producciones veteranas que consagraron a Netflix como la principal red de televisión por Internet en el mundo, pero no hay que olvidar nunca estos orígenes.

Concretamente, Orange is the New Black fue la primera serie de Netflix en convertirse en un fenómeno de masas, título que le ha valido para ganarse la plena confianza de los responsables de este operador de aquí a 2019, como mínimo.

En junio llegará la quinta tanda de capítulos, pero OITNB ya fue renovada hace justamente un año por una sexta y séptima temporada. ¿Larga vida a las chicas de Litchfield?

