Visto para sentencia el juicio contra el rapero Valtonyc: "No sabía que ser de extrema izquierda era un delito"

"No sabía que ser de extrema izquierda era un delito". Con estas palabras, el rapero mallorquín Miguel Arias Beltrán, más conocido como 'Valtonyc', ha pedido su absolución en la Audiencia Nacional en un juicio en el que la Fiscalía ha hecho definitiva su petición de más de tres años de cárcel para él. El encausado ha hecho uso de la última palabra antes de que el proceso quedase visto para sentencia para asegurar que "no sabía que llamar 'hijo de puta' a una persona podía implicar casi cuatro años de cárcel, deberían asistir a campos de fútbol donde hay comentarios racistas", ha dicho.

La Fiscalía ha solicitado una condena para el rapero, entendiendo que ha reconocido los hechos - ha reconocido que él compuso y cantó las canciones - y señalando que la libertad de expresión no debe amparar el "insulto".

Una de las canciones por las que Arias Beltrán se ha sentado en el banquillo era relativa a Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear. El músico ha afirmado que "le he visto por la calle dos veces y no le ha pasado nada, no creo que necesite protección", revelando también Campos, a través de una abogada, le ofreció retirar la acusación si pedía perdón públicamente. "Entiendo que esto para él es personal, no judicial. Me negué a pedir perdón, me considero inocente", ha dicho.

A la salida del juicio el rapero, que ha acudido a la Audiencia Nacional arropado por más de una decena de familiares y amigos, se ha mostrado convencido de su condena: "Es un tribunal fascista que no reconozco, es obvio que me van a condenar", ha dicho en compañía de su abogado.

"Decepción" con Pablo Iglesias

Una vez fuera, el encausado también se ha referido a Pablo Iglesias, líder de Podemos, en cuyo programa se difundió una de las canciones que le han llevado al banquillo: "No es solidario con la izquierda cuando encabeza una candidatura de izquierda del pueblo, no se solidariza con una persona que tiene medio pie en la cárcel por hacer canciones que él aprobó y difundió en sus canales... me decepciona, pero no le acuso de nada", ha afirmado.

