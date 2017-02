Iñaki Williams explica cómo afrontaría una posible marcha del Athletic

Iñaki Williams ha recordado que tiene contrato con el conjunto bilbaíno hasta 2021, pero afirmó que si tiene que marcharse este próximo verano porque llegan ofertas del Borussia Dortmund, Liverpool o Juventus, entre otros, "siempre será honesto" con el club que le ha visto crecer.

"Están saliendo muchas noticias, pero estoy tranquilo. Si se fijan en mi es porque estoy haciendo bien las cosas. Soy un privilegiado. Si el día de mañana tengo que marcharme siempre seré muy honesto con el Athletic. Me lo ha dado todo. No quiero cambiar de aires. Es mi primera opción en estos momentos", indicó en una entrevista para la revista de la casa de apuestas 'Sportium'.

En este sentido, Iñaki Williams, que tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, dijo que si hay ofertas irá "de cara" con el Athletic. "Es mi casa. Tengo contrato en vigor. Lo primero que haría es hablar con el presidente. Se ha portado muy bien conmigo. Estoy donde quiero estar. Me gusta el club, los compañeros, la ciudad... Soy feliz en Bilbao. Lo mismo que mi familia. Me siento muy reconocido en lo personal y profesional. Eso lo valoro mucho", manifestó.

A su juicio, siempre es bueno que hablen bien de uno y aseguró que no le "distraen" estos rumores sobre su posible salida del equipo vasco. "Lo doy todo cada vez que salto al césped. Defender la camiseta del Athletic es un orgullo. Hay mucha historia detrás. Es uno de los grandes clubes de Europa", añadió.

El objetivo este curso es la clasificación para la Europa League sin tener que disputar la previa, pero se mostró más ambicioso. "Si tenemos a tiro la Champions iremos a por ella sin duda. Lo importante es sumar de tres en tres. Tenemos equipo de sobra para conseguir grandes cosas. Nada es imposible. Nunca hay que pensar de forma negativa", indicó.

El futuro en la Selección

Acerca de su posible convocatoria con la selección absoluta a corto plazo, cree que puede llegar a ser incluido en una lista de Julen Lopetegui. "No me pongo límites. Trabajo para estar a tope en la sub-21 con Celades y luego ya se verá. El tiempo pone a cada uno en su sitio. He ido quemando etapas muy rápido. Si destaco con el Athletic me seguirán llamando. Jugar en la absoluta es muy difícil. Están los mejores del mundo, pero algún día sí me veo compartiendo vestuario con ellos. Ojalá el día de mañana pueda ser el delantero de España", deseó.

Sería un "sueño cumplido" estar en el Mundial de Rusia 2018, pero cree que "todavía queda mucho". "Me encantaría jugar un Mundial con la selección española absoluta. Lopetegui es un gran entrenador. Ha estado en la sub-21 y sabe que hay mucha calidad en el grupo. Conoce perfectamente a los jugadores. Nosotros trabajamos para dar el salto cuando lo estime oportuno. Todavía me queda mucho por demostrar. Estoy muy tranquilo. No me marco ninguna meta. En el fútbol lo que importa es el presente", subrayó.

Eto'o y Aduriz, entre sus referentes

Su principal referente en el fútbol, es el delantero camerunés Samuel Eto'o. "Me siento reflejado en él. Ha tenido que currar mucho en el fútbol y en la vida para llegar tan lejos. Yo también he trabajado duro para hacerme un hueco. Hace más de diez años, cuando era un niño, le llevé una carta al aeropuerto de Pamplona. Se la pude dar en mano. Nunca se me olvidará", indicó, la joven perla de Lezama que admira también a Thierry Henry, "un número uno".

Otro jugador al que admira es su compañero Aduriz. "Compartir vestuario con él es increíble. Tiene 35 años y la misma ilusión del primer día. Me aconseja y aprendo mucho de él. Es nuestro referente. Un líder. El número dos sería Messi y el tres Cristiano Ronaldo. Ficharía a Messi. Es increíble. Un fuera de serie. Él solito es capaz de ganar muchos partidos. Marca la diferencia. Es el mejor del mundo", sentenció.

