Luis Suárez, sancionado con dos partidos

El uruguayo ha sido sancionado por la doble amarilla vista ante el Atlético y por no haberse retirado a los vestuarios después de ser expulsado en el encuentro de vuelta de semifinales de la Copa del Rey.

Al término del encuentro, el futbolista cargó contra el colegiado Gil Manzano asegurando que su expulsión "parece que era lo que quería". "Me río de la amonestación. Solamente salto cuando me doy vuelta y a ver si es justo que puedan apelar la segunda amarilla porque creo que ni siquiera es falta. Ahora esperemos, pero acá ya se sabe cómo va", dijo.

"Creo que no hago absolutamente nada", agregó un "indignado" Suárez. "La primera tarjeta es por la primera falta que hago en todo el partido pero bueno, se veía venir. El árbitro no me dio ninguna explicación, como todos los partidos", espetó en declaraciones a GOL.

