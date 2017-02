Reclama 45 millones a Uber por descubrir su infidelidad y provocar su divorcio

Un empresario francés ha reclamado 45 millones de euros a la plataforma tecnológica de alquiler de vehículos entre particulares Uber después de que, debido a un fallo informático de la empresa, su mujer descubriera su infidelidad, lo que derivó en el divorcio de la pareja.

El francés tomó prestado el teléfono móvil de su mujer con el objetivo de solicitar un servicio de Uber desde su propia cuenta. No obstante, pese a que el empresario cerró su sesión de Uber del teléfono móvil, el iPhone siguió recibiendo las notificaciones de los desplazamientos del demandante.

La mujer tenía acceso a toda la información de su marido

Debido a este fallo, el teléfono móvil de la mujer recibía alertas con cada uno de los desplazamientos de su marido sin que éste lo supiera. Desde el nombre del chofer hasta otros datos como la matrícula del vehículo o la hora de llegada a cada uno de sus destinos.

Debido a ello, el empresario ha decidido demandar a la compañía ante el Tribunal de Grasse, en la Costa Azul, tal y como informa Le Figaro. La primera audiencia sobre este caso se llevará a cabo el próximo mes de marzo, donde el francés espera ser indemnizado con 45 millones de euros.

¿Qué tipo de datos muestra Uber?

Según ha informado Le Figaro, este defecto no se limita a un caso individual, ya que ha afectado a otros dispositivos móviles con sistema operativo iOS. Este fallo ha afectado a aquellos teléfonos y tabletas con versiones de Uber anteriores al 15 de diciembre.

No obstante, Uber no ofrece datos como la geolocalización en tiempo real o el destino exacto de sus viajeros. La plataforma ofrece la posibilidad de descubrir a qué hora se reclama el servicio pero no proporciona acceso a los datos más precisos.

