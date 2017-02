Íñigo Errejón, sobre Vistalegre II: "Podemos no se va a romper pero puede salir tocado"

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado que después de la asamblea ciudadana de este fin de semana en Vistalegre II el partido "no se va a romper pero puede salir tocado". Errejón también ha contestado a Pablo Iglesias, que este jueves le pedía que si tenía ideas diferentes no señalara y fuera "de frente". "No puedo ir más de frente", ha dicho en una entrevista en La Sexta.

Errejón ha asegurado que Podemos "debe recuperar el rumbo de mayorías para recuperar España" y asume que al defender sus ideas, tras el congreso de este fin de semana puede no desempeñar las mismas funciones que ahora tiene en la formación morada: "No se me ocurre una manera más franca de ir de frente".

Hacía referencia Errejón al órdago de Iglesias, que asegura que si sus propuestas políticas y organizativas y su lista a la dirección no son las más votadas, no seguirá la frente de Podemos e incluso se plantea dejar el escaño en el Congreso. En su opinión, en Vistalegre II debe haber "un debate tranquilo" en el que la gente pueda "elegir equipos, compañeros y modelos organizativos", por eso cree que "va a prevalecer la responsabilidad" en Iglesias, que no dejará que interfiera "una discusión de rumbo entre compañeros".

El secretario político insiste en negar que quiera disputar el liderazgo a Iglesias (de hecho, no presenta su candidatura a la secretaría general) y defiende que lo que está en cuestión es "el rumbo político". Asegura que las teorías de conspiración contra Pablo Iglesias "no son ciertas" y que le hacen daño: "No creo que haya nadie que haya trabajado más que yo por hacer de Pablo presidente". Ante la pregunta de si el lunes estaremos ante un Podemos sin Pablo o sin Íñigo, Errejón ha explicado que de cualquiera de las dos opciones saldría "un Podemos más débil".

El número dos de Podemos ha pedido "rebajar el nivel de estrés" en el partido para "tranquilizar" a los inscritos. Hasta ahora, ha dicho, ya han votado más de 100.000 de los 456.630 inscritos llamados a votar en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre donde se decidirá el futuro del partido.

