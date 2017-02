La ultraderecha española la toma con Starbucks por querer contratar refugiados

El colectivo de ultraderecha Hogar Social Madrid ha llevado a cabo este miércoles una campaña xenófoba de protesta contra la cadena estadounidense Starbucks después de que la compañía asegurase, tras la medida de Donald Trump de impedir la entrada de refugiados a Estados Unidos en los próximos 90 días, que contrataría a 10.000 refugiados durante los próximos cinco años.

El presidente y consejero delegado Starbucks, Howard Schultz, precisó, a través de un comunicado, que la compañía está desarrollando un plan para contratar a 10.000 de los 65 millones de refugiados reconocidos por las Naciones Unidas en aquellos países en los que tenga presencia, entre los que se encuentra España.

La formación de ultraderecha ha denunciado que Starbucks ha optado por contratar 10.000 refugiados mientras que España una tasa de paro del 23 por ciento en la actualidad. Para dar a conocer su mensaje, varios miembros del colectivo optaron por colgar carteles y pegatinas en un reducido número de establecimientos de Starbucks de la capital española.

"Aquí se contratan refugiados"

Entre los diferentes mensajes que aparecían en los carteles de los distintos establecimientos boicoteados podían distinguirse varios como "Aquí se contratan refugiados, mientras tú estás en paro". El colectivo también modificó el logo de la empresa con pegatinas emulando al logo original en el que aparece una mujer con un burka y el mensaje "Starburka, Refugees".

Uno de los establecimientos de Starbucks boicoteados. / Hogar Social Madrid

La cadena ya ha retirado los carteles, tal y como asegura Europa Press. No obstante, el colectivo continúa mostrando su acción a través de las redes sociales bajo el hashtag #starburka, donde pueden encontrarse imágenes e incluso un vídeo de la acción del colectivo de ultraderecha.

"Españoles Welcome"

El boicot a Starbucks por su medida prorefugiados no es el primero llevado a cabo por el Hogar Social Madrid. Anteriormente, el mismo colectivo cambió el mensaje "Refugees Welcome" que se encuentra en la fachada del Ayuntamiento de la ciudad por otra pancarta en la que se distinguía el mensaje "Españoles Welcome".

Entre otras acciones, los militantes también cargaron contra las políticas migratorias llevadas a cabo tras los atentados de Bruselas llevados a cabo en marzo de 2016, protestando frente a la mezquita próxima a la M-30 con bengalas.

