El juez investiga por prostitución de menores a la madre de la niña de Almería

El juez que instruye los hechos entiende que la madre de esta niña de trece años tiene que ser investigada por los supuestos delitos de prostitución y abandono de menores. Fueron esos dos los delitos que imputó a la mujer cuando le tomó declaración a mediados de enero.

Le imputa la prostitución porque considera que era consciente de que su hija la ejercía. Este delito, en cambio, no lo ve la Fiscalía porque considera que la madre no animaba a la niña a prostituirse ni tampoco la ofrecía sino que sólo le exigía que llevase a casa comida, alcohol y tabaco. Si no lo hacía la amenazaba con echarla de la casa o le pegaba.

En su momento se verá, cuando avance la investigación, por qué delitos se sienta en el banquillo esta madre, que tiene orden de alejamiento de sus dos hijos. Los menores están acogidos por la Junta de Andalucía.

