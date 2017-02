Luis Enrique, sobre la sede de la final: "me da cero morbo"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, no ha desvelado sus preferencias sobre el escenario de la final de la Copa del Rey que su equipo disputará el 27 de mayo ante el Alavés, si bien ha subrayado que "es clave" que a ese partido pueda acudir "mucha gente".

Casualmente, el próximo partido que disputará el Barcelona es ante su rival en la final de Copa, el Alavés. En la rueda de prensa previa este encuentro liguero en Medizorroza, el preparador asturiano ha asegurado que le da "cero morbo" todo lo referente a la sede de la final copera, después de que Real Madrid y Athletic de Bilbao hayan confirmado que no cederán sus respectivos estadios.

"Desde que estoy aquí hemos vivido las dos situaciones: la de jugar en el Camp Nou, que nos encantó, y la de jugar en el Vicente Calderón, que también me encantó. Que pueda acudir mucha gente es clave", ha afirmado.

El técnico no ha querido entrar en polémicas: "A mí esto me da cero morbo. Entiendo la postura de cada club y ya está. Es una cuestión que me es totalmente indiferente", ha afirmado.

Respecto al partido, Luis Enrique ha destacado que el Alavés es "el equipo revelación". "Un equipo peligroso con Deyverson en puntas, unas bandas muy buenas con jugadores muy serios en centro del campo. la sorpresa de la victoria en el Camp Nou ya no es tan sorpresa. Llevan 16 partidos sin conocer la derrota. Va a ser muy complicado", ha continuado.

Ahora llega la etapa dura con partidos cada 72 horas: "Estoy cansado de las ruedas de prensa ni me imagino que tuviera que jugar. Jugamos en Vitoria y el martes en Champions. Por eso tenemos la plantilla que tenemos".

