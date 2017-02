Guardiola elogia al portero que fichó para ser titular y luego sentó en el banquillo

"Es uno de los mejores porteros del mundo", asegura Pep Guardiola. El técnico catalán del Manchester City se refiere al guardameta chileno, Claudio Bravo. El guiño el míster llega justo cuando el cancerbero ha sido relegado al banquillo en los tres últimos partidos.

Bravo, que fichó el pasado verano por el City procedente del Barcelona para ser el portero que necesitaba el club inglés, ha sido duramente criticado por los medios británicos por sus actuaciones en la primera mitad de campaña.

"Mi opinión sobre él (Bravo) es la misma de siempre: es un jugador de máximo nivel", dijo Guardiola antes del duelo ante el Bournemouth. "El fútbol es diferente aquí, pero es un guardameta excelente", apuntó.

"Claudio es uno de los mejores porteros del mundo, no hace falta hablar de eso. Que haya tomado esa decisión no significa que se vaya a mantener hasta final de temporada", señaló el técnico español.

Guardiola apostó en los últimos tres encuentros -dos de Premier League (victorias 0-4 y 2-1 sobre West Ham y Swansea, respectivamente) y uno de FA Cup (triunfo 0-3 ante Crystal Palace)- por el argentino Willy Caballero, dejando al chileno en el banquillo de suplentes.

Por su parte, Guardiola no señaló si volverá a la titularidad en Dean Court ante el Bournemouth. El técnico español aseguró que todavía no lo ha decidido y que lo hará el mismo día del encuentro: "No lo sé, la verdad. Es algo que decidiré el día del encuentro".

