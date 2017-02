Estibadores y Fomento mantienen sus diferencias en el conflicto portuario

Ministerio de Fomento, patronal y sindicatos portuarios mantienen sus posiciones de partida tras la reunión convocada por el gobierno para limar diferencias ante los cambios legislativos que la Unión Europea impone en el sector.

Los sindicatos siguen sin aceptar la desregulación de la contratación laboral en el sector que establece el texto del decreto elaborado por el gobierno. Reivindican el registro de trabajadores portuarios pactado previamente con la patronal Anesco, pero que descarta el ejecutivo con el argumento de que no es aceptado por la Comisión Europea.

Coordinadora de estibadores portuarios, UGT y CC OO coinciden en su interpretación de que la Comisión va más allá del espíritu de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que obliga a cambiar la norma española que da cobertura a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores portuarios. La sentencia pone el acento a las trabas que éstas suponen a la entrada de nuevos operadores, que están obligados a participar en el capital de esas sociedades para poder operar en los puertos del Estado.

El aval de la OIT

Pero, remarcan los sindicatos, el registro de trabajadores portuarios -al que deberían recurrir los operadores de forma preferente para sus trabajos en los puertos- "se amparan en el convenio 137 de la OIT y no entra en contradicción con la normativa de la Unión Europea ni con la sentencia del Tribunal europeo". Y han hecho un llamamiento al gobierno para que "haga lo mismo que el belga, e imponga su legislación nacional sin tener en cuenta la interpretación de algunos técnicos de la Comisión Europea".

Pero el secretario de Estado de Fomento, Julio Gómez Pomar, ha dejado claro que los cambios normativos se atendrán a las interpretaciones de la Comisión, con el argumento de que no aceptarán "cualquier cosa que no cumpla con la Comisión Europea y no lleve al desestimiento de la sanción" que pesa sobre España por no haber cumplido la sentencia europea más de dos años después de dictada.

De momento, por tanto, pocas perspectivas se ven de una vía de acuerdo para un cambio normativo aceptable para todas las partes. El gobierno da por hecho de que el próximo viernes 17 el Consejo de Ministros aprobará el decreto con la nueva regulación de la estiba, al margen del resultado de la reunión que celebrarán el martes Ministerio, patronal y sindicatos el próximo martes.

El PSOE no apoya al PP

El Partido Socialista ha anunciado que no apoyará la convalidación del decreto si su texto no ha sido consensuado por las partes. Gómez Pomar ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad de los grupos políticos" para que le den su apoyo, con el argumento de que es la condición sine qua non para que la Comisión Europea paralice las sanciones económicas en marcha por la inadaptación de la normativa española a la sentencia del TJUE.

En medio del conflicto, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha denunciado que los estibadores han bajado en los últimos días su rendimiento un 70 % en algunos puertos (sin especificar en cuáles o en cuántos). El portavoz de su asamblea, Juan Aguirre, ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que cesen esas "huelgas encubiertas", tras la apertura de la negociación.

