PRISA Radio pone de manifiesto su compromiso con la audiencia y destaca la importancia de su participación en la radio, con la celebración de una jornada inédita de puertas abiertas donde el oyente será el protagonista

‘La radio eres tú’, es el lema elegido este año por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para conmemorar el Día Mundial de la Radio. Desde 2011 las emisoras de PRISA Radio en 13 países apoyan esta celebración para reforzar el medio radio y su compromiso con la audiencia, alcanzando el pasado año una alta movilización con casi 50 millones de impresiones en Twitter.

Este año, con el objetivo de poner de manifiesto la capacidad de movilización de la radio y la importancia del público y su participación, las emisoras de PRISA Radio organizarán una jornada inédita de puestas abiertas. A lo largo del próximo lunes los oyentes acudirán a los estudios de Gran Vía, 32 en Madrid, donde podrán conocer el trabajo que realizan periodistas y técnicos, vivir el ambiente de la radio y visitar los programas de la Cadena SER: Hoy por Hoy, La Ventana, Hora 25, El Larguero, Hablar por Hablar y Oh My LOL-La Vida Moderna. También acudirán a Anda Ya (LOS40), Lo+40 (LOS40), Del 40 al 1 (LOS40), Radiotubers (LOS40), Yu: no te pierdas nada (LOS40), Atrévete (Cadena Dial) Arriba España (M80 Radio) y The Box (M80 Radio).Un día de radio muy especial que organiza PRISA Radio por primera vez y que ha sido recibido con gran entusiasmo por parte de los oyentes con más de medio millar de solicitudes. Una jornada histórica que también podrán disfrutar el resto de oyentes, que no acudan a estas instalaciones, a través de la emisión en directo de estos programas en Facebook Live.

Además, las emisoras regionales y locales de la Cadena SER en España y las de PRISA Radio en Latinoamérica, realizarán diferentes acciones con sus oyentes para conmemorar este día.

Comentarios