Iglesias avisa: “El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo”

"¡Unidad, unidad!", así han recibido los simpatizantes de Podemos a sus líderes al inicio de Vistalegre II. Los simpatizantes de la formación morada han pedido a los integrantes de la dirección del partido que aparquen las diferencias que han marcado el camino hasta llegar a Vistalegre. Algunos, como Carolina Bescansa, han alentado ese grito que posteriormente se ha visto refrendado en los discursos de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Miguel Urbán. Pese a mostrar diferentes ideas en sus discursos, los tres han coincidido en que a partir del día 13 esperan un Podemos más fuerte y unido.

Pablo Iglesias pide transversalidad

En su discurso inicial, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho un llamamiento a la unidad en su primera intervención en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre que se celebra entre este sábado y el domingo, y ha avisado de que "el ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo". "Hemos cometido muchos errores, pero hoy y mañana esta asamblea tiene que ser un ejemplo de fraternidad, unidad e inteligencia", ha asegurado al tomar la palabra desde el escenario, rodeado del resto de integrantes de la dirección estatal saliente, entre ellos el secretario político, Íñigo Errejón.

Un Íñigo Errejón al que, junto a Miguel Urbán, ha querido mandar un mensaje de Unidad más tarde, durante la presentación de su candidatura a secretario general. "Hablar de mi candidatura a la secretaría general es hablar también de Íñigo Errejón y de Miguel Urbán", ha afirmado Iglesias. "A partir del día 13, unidad", ha continuado.

En su saludo a los miles de militantes congregados en el Palacio de Vistalegre, Iglesias ha pedido a los equipos que participan en la asamblea que no utilicen el cónclave para hablarse entre ellos sino "al pueblo, a las paradas, a las estudiantes, a las precarias" o "a las pequeñas empresarias".

Durante este discurso, el secretario general de Podemos ha querido enviar uno de los mensajes que ha protagonizado la disputa de congreso de Vistalegre II y que supone uno de los puntos de discordia. "No nos podemos olvidar jamás de quiénes somos. El parlamento es importante, tenemos que seguir haciéndolo bien allí, pero no nos podemos parecer a ellos ni en los andares. La transversalidad no tiene que ver con parecerse a C's o al PSOE, sino con parecerse a la gente, con parecerse a España", ha aseverado Iglesias.

A continuación, Iglesias se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "Sus políticas son injustas, señor Rajoy, son ineficaces, y han puesto precio a la soberanía de nuestra patria", ha denunciado.

Iglesias también ha aprovechado su primera intervención de bienvenida para mandar un saludo a las "fuerzas hermanas y a la sociedad civil", y ha finalizado citando unos versos de 'L'Estaca', de Lluís Llach, la canción con la que cerraron su primera Asamblea Fundacional en Vistalegre en 2014.

Errejón: ensanchamiento y unidad

El secretario político de Podemos y líder del equipo Recuperar la Ilusión, ha defendido en su primera intervención en la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II la necesidad de que después del congreso sigan "juntos y fuertes", y ha reivindicado construir un partido transversal, "sin etiquetas" y "que dé confianza".

Errejón ha sido el encargado de defender el documento sobre estrategia política que ha presentado su equipo, en el que apuestan por "ensanchar" y "multiplicar" Podemos para "recuperar las instituciones", y con el que reivindican el "Podemos original" frente al "viraje ideológico" hacia la izquierda del tablero que, a su juicio, defiende el equipo del secretario general, Pablo Iglesias.

"Quiero agradecérselo a los miles y miles de compañeros y compañeras que han votado en nuestro proceso interno y siguen votando. Se emocionen como se emocionen: levanten el puño, hagan la 'V' o levanten la mano. Estáis dando una lección de democracia a los partidos viejos", ha afirmado Errejón, que eso sí, al igual que Pablo Iglesias ha apostado por salir reforzados de esta asamblea. "Todos los que hayáis pensado que vuestra falta de proyecto político os la va a solucionar que Podemos cometa errores: tengo una mala noticia. A partir del lunes, más juntos, más fuertes, con más voluntad, con más ganas", ha proclamado.

Urbán pide "no defraudar"

El eurodiputado y cabeza de lista de Podemos en Movimiento, el anticapitalista Miguel Urbán, se ha ganado hoy los mayores aplausos y gritos de ánimo de los asistentes a la asamblea de Podemos en Vistalegre apelando a la unidad y a "no defraudar" a la gente que confía en la formación morada.

"Hemos tenido estos días mucho ruido y mucho espectáculo. Eso ha podido tapar el debate de ideas y eso no nos lo merecemos", ha avisado. Urbán ha dejado claro que en Podemos "no hay enemigos internos" sino "compañeros" porque los enemigos están fuera de Vistalegre y "son poderosos".

