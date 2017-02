Manel Navarro representará a España en Eurovisión 2017

Habemus representante. Manel Navarro viajará el próximo 13 de mayo a Kiev para representar a España en el Festival de Eurovisión 2017, tal y como vaticinaban todas las encuestas. Lo hará con su tema Do It For Your Lover, un tema pop compuesto por él mismo que le ha valido para imponerse a los otros cinco candidatos: Mirela, Mario Jefferson, Maika, Paula Rojo y Leklein.

El joven de 20 años es un cantautor natural de Sabadell que se dio a conocer en redes sociales gracias a un cover de Hold on, We’re Going Home, del canadiense Drake.

Finalmente, el catalán se ha alzado ganador de Objetivo Eurovisión, derrotando a Mirela, su gran rival en las encuestas previas a la gala.

Así ha sido la gala de 'Objetivo Eurovisión'

TVE no aprende. La pública ha vuelto a demostrar que no está a la altura de un festival como Eurovisión. No ganaremos este año, pero visto lo visto hay que dar las gracias.

Una realización pésima, una acústica detestable y una cantera de invitados de baja categoría son algunos de los factores que dejan en evidencia la improvisación que ha llevado a cabo la cadena con Objetivo Eurovisión.

Pese a todo, ni el pésimo resultado técino y artísito de la gala se llevarán los grandes titulares de la noche, ya que el sistema de votación ha conseguido ecliparlo todo.

