Las imágenes ganadoras del World Press Photo 2017

WORLD PRESS PHOTO

Una de las instantáneas ganadoras del primer premio en Historias en la categoría de Temas de actualidad de la 60 edición del concurso de fotografía y narración digital Internacional WPP, captada por el fotógrafo Daniel Berehulak, de The New York Times. La imagen, titulada "They Are Slaughtering Us Like Animals", muestra a varios empleados de una funeraria que trasladan el cuerpo Edwin Mendoza Alon-Alon, asesinado por un grupo de hombres sin identificar, en Manila, Filipinas. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, inició una controvertida "guerra contra las drogas" desde el pasado 30 de junio, que ha causado más de 7.000 muertos en siete meses.