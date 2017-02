Un joven de 16 años salva a una niña de seis de un coche en llamas en París

El pasado jueves 2 de febrero, un joven de origen africano denunció que un agente de la Policía francesa le introdujo su porra en el ano mientras estaba detenido de espaldas en la localidad de Aulnay-sous-Bois, al norte de París.

En declaraciones recogidas por la cadena de televisión BMFTV, el agredido explicó que también le lanzaron gas lacrimógeno y que le golpearon: "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero".

Un suceso que derivó en varias jornadas de protestas



Este suceso provocó varias jornadas de protestas, que se han prolongado hasta este fin de semana, con el objetivo de pedir justicia por este capítulo de abuso policial en el que también se ha agregido a tres compañeros del joven durante el registro.

La última de ellas, que reunió a unas 2.000 personas, ha tenido lugar este domingo por la noche, donde las autoridades han llevado a cabo una decena de detenciones. No obstante, la noticia principal de esta manifestación fue la proeza del joven de 16 años Emmanuel Toula, quien salvó a una niña de tan solo seis años de un coche incendiado durante los disturbios.

La policía ha tenido que corregir su versión de los hechos

Pese a que fue el joven Toula quien realizó el acto heróico de la noche, después de rescatar a la niña del vehículo al que manifestantes prendieron fuego, los miembros de las fuerzas de seguridad se atribuyeron la proeza, quienes aseguraron que "socorrieron a una niña pequeña que se hallaba en un vehículo en llamas".

Debido a ello, el propio Toula explicó a Bondy Blog, una web asociada al diario Liberation, decidió contar su versión de los hechos con el objetivo de "establecer la verdad". En su historia, avalada por tres testigos, el adolescente explicó cómo vio que un coche quedaba atrapado entre los agentes antidisturbios y un grupo de descontrolados, quienes incendiaron un contenedor junto al vehículo.

"Del capó se escapaba algo de humo porque el contenedor estaba justo delante e incluso comenzaron a salir pequeñas llamas. La madre salió del coche con un niño pequeño, que tendría dos años como máximo, y olvidó a su hija. En ese momento me acerqué al vehículo y vi a una niña de 5 o 6 años paralizada", explicaba Toula.

Pese a que reconoce que las manos le temblaban y que estaba paralizado, el joven se acordó de sus seis hermanos pequeños y decidió intervenir puesto que "nadie hacía nada alrededor". El joven entró en el coche y logró quitarle el cinturón de seguridad a la pequeña y sacarla en brazos.

La historia de Toula ha obligado a las autoridades a corregir su versión de la historia. A modo de enmienda, la policía destacó "el coraje del joven que sacó ayer a la niña del coche incendiado".

