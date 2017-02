La familia de Samuel recibe ayuda de la Embajada española en Kinsasa para llevar a cabo las pruebas de ADN

“Si le hubieran dado un visado no estaríamos en esta situación que estamos llorando hoy, y que nos tiene así de mal, ella podría haber ido a un centro médico especializado adecuado, con buenos aparatos para operarla y tratarla y continuaría viva con su familia y sus niños”, asegura en declaraciones a la SER, Pierre Kabamba, que insiste en que si a la madre, Véronique no se le hubiera denegado el visado que pidió para venir a Europa a operarse de un tumor, del que ya se había operado dos veces, “no estaríamos hablando de esta tragedia”, son declaraciones a la SER del tío del pequeño Samuel, Pierre Kabamba, que desde Kinsasa insiste en que la muerte de su sobrino y de su cuñada se podría haber evitado con unas leyes europeas más humanitarias, porque ella sólo seguía las recomendaciones de su médico.

Después de dos operaciones del tumor que padecía y de que en el hospital de la capital congoleña le indicaran que ya no podían hacer más con los medios que tenían, “fue el médico mismo el que contactó con un hospital español y le dijo a Véronique que en Madrid se podría operar y tendría más posibilidades de curación, fue por esa preocupación, por ese deseo de curarse por lo que decidió partir hacia Europa” añade Pierre.

El tío de Samuel asegura que el embajador les ha explicado que el kit para realizar las pruebas de ADN llegará desde España en los próximos días por valija diplomática y que la prueba será enviada a Madrid para cotejarla con la tomada a los restos del niño de 4 años encontrado en la playa de Barbate el 27 de enero. Pierre Kabamba agradece “la amabilidad del embajador que les indicado “que deben esperar unos días porque las pruebas tienen que ir y volver de España”.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han confirmado a la SER que este lunes se ha producido la reunión “con el que dice ser el padre de Samuel, les ha recibido el embajador que ha escuchado la petición de la familia que quiere hacerse pruebas de ADN para confirmar que se trata de su niño desaparecido y en ese caso hacer la repatriación del cuerpo. El embajador se ha puesto a su disposición a ver de qué manera se puede hacer lo antes posible estas pruebas” aseguran estas fuentes diplomáticas.

Ahora a la espera de las pruebas de ADN, el padre no descarta venir a España a llevarse el cadáver de su hijo para enterrarlo en tierras congoleñas.

"Es una situación muy muy dura porque Samuel era el pequeño de 6, y sus hermanos y hermanas están sufriendo mucho, su ausencia les ha golpeado duramente porque hoy ya saben que no es una ausencia de días o semanas sino para la eternidad. Sus hermanos y hermanas no podrán verlo más, no podrán jugar más con él, no podrán volver a escuchar su voz, es un dolor atroz " describe emocionado Pierre. El objetivo repatriar el cuerpo del pequeño para darle un funeral y un entierro adecuado se despejará en los próximos días si las pruebas de ADN confirman que ese cadáver que apareció en la playa de Barbate se corresponde con el del pequeño de la familia Kabamba.

