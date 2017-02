Las diez canciones más reproducidas en YouTube durante el día de San Valentín

Google ha querido celebrar el Día de San Valentín ofreciendo varios datos curiosos relacionados con los españoles y el amor que han extraído desde el propio buscador y de YouTube. La compañía ha recogido las consultas más frecuentes en torno al día de los enamorados a través de Google y las canciones más reproducidas a lo largo del 14 de febrero en YouTube.

Para crear la lista de YouTube, Google ha buscado todas aquellas canciones que tienen más de un 50 por ciento de visitas durante el 14 de febrero desde 2012 en todo el mundo. En esta lista aparecen canciones de artistas como Joaquín Sabina, Laura Pausini o incluso del actor Adam Sandler.

Las tendencias en San Valentín durante 2017

Google prevé que la canción 'Valentine's Day' de David Bowie será una de las canciones favoritas por los enamorados en 2017. El buscador asegura que las reproducciones de la canción crecieron un 400 por ciento el 14 de febrero de 2016 tras la muerte del artista respecto a 2015.

Otro de los grandes triunfadores a lo largo del día de hoy será Justin Bieber, quien volverá a ser uno de los artistas más escuchados a lo largo del día gracias a canciones como 'Let Me Love You' y 'Love Yourself'. Por último, Google ha explicado que entre los artistas que más visualizaciones han tenido durante San Valentín desde 2015 se encuentran Martina McBride, Kina Grannis, Barry White, Outkast y Lionel Richie, entre otros.

Las diez canciones más escuchadas durante San Valentín

Laura Pausini - Le Cose Che Vivi

Nat King Cole - L-O-V-E

Axel- Amo

Franco de Vita - Te Amo

Joaquín Sabina or Sabina y Cía- Contigo

Adam Sandler - Grow Old With You

Stevie Wonder - I Just Called to Say I Love You

Savage Garden - Truly Madly Deeply

Barry White - Can't Get Enough of Your Love, Babe

Barry White - You're the First, the Last, My Everything

Comentarios