Luis Enrique la toma con la prensa

En su noche más tormentosa desde que llegó al banquillo del Barça, Luis Enrique se encaró con el periodista de TV3 Jordi Grau y a punto estuvo de algo más.

Todo comenzó con una pregunta del periodista catalán. "¿Qué has intentado corregir tras la primera mitad? Porque tengo la sensación de que todo ha continuado igual", preguntó Grau.

Luis Enrique contestó entonces de manera vehemente: "Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido porque hemos cambiado el posicionamiento. Hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 intentando cambiar y, sobre todo, fijando a sus jugadores y tener a Leo más por dentro, con más libertad. Independientemente podríamos haber hecho el pinto y hubiera pasado lo mismo. Esto es un tema que... repito, si hay que buscar un responsable, soy yo. No le busquéis más cositas, ¿eh? No os preocupéis de eso. Yo acepto toda la responsabilidad. Pero también cuando se gana aceptaría el mismo trato. Y el mismo trato personal en las entrevistas. Que este tono que te veo ahora mismo conmigo, me gustaría que se mantuviera en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos". Y se marchó.

Quiso volver luego otra vez junto a Grau, según contó la periodista Susana Guasch, pero el técnico asturiano fue sujetado hasta por tres personas mientras le gritaba al periodista "a ver si usas otra vez este tonito cuando ganamos".

