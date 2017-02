Paula Vázquez publica una foto sin maquillaje, harta de comentarios machistas

La presentadora Paula Vázquez, alejada de la televisión desde que fuera la imagen de las campanadas de Año Nuevo 2013-2014 en Atresmedia, prepara su regreso a la pequeña pantalla con un enigmático formato en El Puente de #0.

Su vuelta al medio ha generado muchas páginas de comentarios sobre su físico y sobre supuestos retoques estéticos. La presentadora ha respondido a los medios que han comentado su "sorprendente cambio", su "evolución evidente", su "impresionante cambio físico", etc. reivindicando que se hable de su trabajo: "Me pregunto ¿a cuántos hombres presentadores les dedican tantos (malos) titulares a su físico y ni uno a la noticia real? ¡Vuelvo a la tele con un superformato!". Vázquez lamentaba además el "machismo supremo" de esos titulares.

La ferrolana, que cumplirá 42 años a finales de noviembre, no se ha quedado ahí; ha publicado una foto en la que asegura que está sin maquillar: "Y un día más, con la cara lavada y recién peiná!". La presentadora dedica la imagen a quien le ofende, ya sea hombre o mujer, y añade: "Bueno me duele más si eres ella y no ves que cuando me ninguneas nos lo pones difícil a todas. Y os recuerdo que somos la mitad de la población. #ChicasDespertemos".

Para la presentadora, El Puente, el enigmático formato que supondrá su regreso a la televisión supone "el siguiente paso natural" en los reallity. La gallega comenzó en televisión a principios de los años 90, fue azafata en el Un, dos, tres..., la cara del Inocente, Inocente, y la vimos en Gran Hermano junto a Pepe Navarro. Ahora además del proyecto con #0 tiene entre manos la versión española del programa Ultimate Beastmaster en Netflix.

