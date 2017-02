El PP cree que Cospedal renunciará a la presidencia del partido en Castilla-La Mancha

María Dolores de Cospedal hizo el lunes una tournée mediática como secretaria general. En muchas entrevistas le preguntaron si pensaba seguir al frente del PP de Castilla-La Mancha y no lo quiso aclarar. Eso, unido a que Mariano Rajoy dijo que "su prioridad" a partir de ahora debía ser el Gobierno, ha hecho que en las filas conservadoras se extienda la sensación de que no se va a presentar a la reelección en el cónclave que su partido celebra el próximo 18 de marzo.

Muchos populares piensan que esa puede ser la solución para "aplacar" las voces críticas internas. Sobre todo tras la ajustada votación de la enmienda a la acumulación de cargos en el congreso nacional del PP. No creen que Rajoy se lo haya pedido porque ese no es su estilo pero tienen la impresión de que Cospedal renunciará para evitar otra polémica. "En estos momentos no le aporta nada continuar. Sólo puede sufrir un mayor desgaste de imagen y provocar rechazo", señalan quienes la conocen bien.

Todos en el PP tienen muy claro que, en cualquier caso, no va a perder poder. En Génova cuenta con un coordinador que le puede resolver trabajo mientras ella está en el ministerio de Defensa. Es decir, delega funciones pero mantiene el control. Y dan por hecho que en la formación regional ocurrirá lo mismo si deja al mando a alguien de su absoluta confianza. Entre los nombres que se barajan para sucederla están los de los dirigentes Vicente Tirado, Rosa Romero o Antonio Román. Por el momento, no se habla de quién sería el candidato para las elecciones autonómicas de 2019. La cuestión es que, de esta forma, ella seguiría siendo la referencia territorial. Algo fundamental en la guerra, en clave sucesoria, que mantiene con Soraya Sáenz de Santamaría.

A pesar de todo, sus afines no quieren que lo deje. Defienden que el partido está cohesionado entorno a ella. Sostienen que sin Cospedal no tienen posibilidades de volver a gobernar. Y hay quien piensa que ahora se va a iniciar una campaña de aclamación, en la que muchos se pondrán de acuerdo para ensalzar su labor y obligarla así a que se replantee la situación.

"¿Y si se lo exigen qué va a hacer? Tendrá que seguir y dirá que se sacrifica por los suyos, aunque le suponga un gran coste personal", comenta un miembro de Génova que no tiene nada claro el futuro de Cospedal. Un compañero suyo, además, sospecha que se ha adelantado la fecha del cónclave para que, al final, ella continúe en el puesto argumentando que no hay margen de maniobra para hacer cambios o que no se ha dado con la persona adecuada.

La cita, por cierto, se desarrollará en Cuenca, de donde procede la enmienda antiCospedal. La presentó Francisco Risueño, que ahora pide que un notario revise la votación. Aseguran que está dispuesto a ir a los tribunales. Ha habido dimisiones y acusaciones de 'pucherazo' porque esta se rechazó por una diferencia de tan sólo 25 votos. Pero en el PP han decidió mantener el lugar. Fue el que se decidió inicialmente y no quieren empeorar las cosas.

Así que ahora ya todo el mundo está pendiente del calendario. No van a pasar muchos días para que se resuelva la incógnita. Las candidaturas se pueden presentar del 21 de febrero al 1 de marzo. El día 2 será la proclamación. Entonces se desvelará si Cospedal, quien lleva dirigiendo el PP de Castilla-La Mancha desde 2006 y fue presidenta de la Junta de 2011 a 2015, lo vuelve o no a intentar

