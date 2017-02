Interior no encuentra los informes del 11-M, del Faisán y de Marta del Castillo

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvelado esta mañana que no ha encontrado los informes que el anterior director adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, aseguró que se habían elaborado durante la legislatura del ministro Jorge Fernández Díaz. Según desveló Pino la Brigada de Revisión de Casos realizó al menos tres informes acerca de Marta del Castillo, el 11M y el caso Faisán.

Esta mañana a preguntas de los periodistas y durante la presentación del balance de criminalidad del año 2016, el ministro Zoido ha asegurado que "hasta el momento no ha aparecido ningún informe". "He pedido los tres informes", ha señalado el ministro Zoido. "De Marta del Castillo parece que no hay y así se lo he transmitido a su padre, del 11-M parece que hubo pero nadie lo encuentra y del caso Faisán parece que había dos copias pero no están ni tampoco en los archivos policiales".

El ministro ha asegurado que le preocupa que no aparezcan estos informes y que aparezcan pendrives incontrolados en referencia al soporte informático que un agente de la UDEF, del Servicio de Blanqueo de Capitales, encontró la semana pasada en un cajón con presunta información sobre los Pujol y que el pasado jueves entregó al juez. "Quiero mirar hacía adelante pero resolviendo el pasado. Quiero despejar cualquier duda" ha afirmado el ministro.

De las 10 mujeres asesinadas este año solo una había presentado denuncia previa

El ministro del Interior que hoy presentaba el balance de criminalidad del año pasado, ha desvelado que de las diez mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas solo una había presentado denuncia previa. El ministro ha asegurado que el ministerio va a seguir coordinado con todas las formaciones políticas para intentar erradicar esta lacra y conseguir que las víctimas sigan denunciando porque de 44 mujeres asesinadas el año pasado solo el 20% había denunciado previamente.

Por partes de lo más llamativo la disminución que ha habido durante el año pasado con relación a los homicidios dolosos y asesinatos consumados: se han reducido un -3,3%. Bajan también los robos con violencia e intimidación, un -1,9%, y los robos con fuerza en domicilios, un -2,1%. Por el contrario, durante el año 2016 han subido los delitos relacionados con el tráfico de drogas un +3,1% y la sustracción de vehículos de motor +0,8%.

Comentarios