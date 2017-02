Uniqlo, el mayor competidor global de Zara, abrirá en otoño su primera tienda en España

La cadena nipona de ropa Uniqlo abrirá este otoño su primera tienda en España, que estará ubicada en Barcelona y elevará así a 19 el número de países donde opera la multinacional japonesa.

Fast Retailing, el grupo propietario de Uniqlo y tercera mayor compañía mundial del sector de la moda, desembarca así en España tras varios años de búsqueda de un local que cumpliera sus requisitos de tamaño y visibilidad.

El establecimiento en el emblemático Paseo de Gracia tendrá una superficie dedicada a la venta de 1.730 metros cuadrados y cuatro plantas, y su apertura supondrá un "hito" dentro de su estrategia de expansión internacional, según explicó el presidente de Fast Retailing, Tadashi Yanai, en un comunicado.

"Me resulta muy emocionante, llevo queriendo abrir una tienda en Barcelona desde que visité la ciudad en 1991 o 1992 con mi familia. Es una ciudad muy artística, bonita y abierta", dijo el fundador del coloso nipón.

"Es cierto que hemos tardado en desembarcar en España por cuestiones como el idioma o que no hubiera vuelo directo", admitió Yanai, quien subrayó su entusiasmo por "llegar al país de Zara, una marca de tanto éxito".

El siguiente paso para la cadena sería abrir al menos varias tiendas más en Barcelona y Madrid dentro de su plan de expansión en este país, que se convertirá en su sexto mercado europeo tras Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania y Rusia, señaló el fundador de la compañía conocida por sus básicos de calidad a precios asequibles.

Uniqlo anunciará próximamente la fecha exacta en la que su establecimiento del Paseo de Gracia abrirá las puertas al público, así como otros detalles del mismo.

Desde que su primera tienda vio la luz en Hiroshima (oeste de Japón) en 1984, Uniqlo ha abierto unos 1.800 establecimientos en 18 países.

Fast Retailing —un grupo que también cuenta con marcas como GU, Theory o Comptoir des Cotonniers— solo es superado en ventas a nivel mundial por la sueca Hennes & Mauritz (H&M) y por la española Inditex.

La empresa nipona registró en 2016 una facturación de 17.310 millones de dólares (16.294 millones de euros).

Uniqlo y Zara, dos rivales que conviven en el ropero

Zara y Uniqlo compiten para dominar el mercado global con modelos de negocio antagónicos centrados en la moda a la última y en los básicos atemporales, aunque sus prendas pueden convivir en un mismo armario.

El desembarco en España del grupo japonés abrirá un nuevo escenario de batalla para las diferentes estrategias de estos dos referentes de la industria, que comparten rasgos comunes como unos orígenes modestos, su meteórica expansión o el carácter visionario de sus líderes.

Inditex, el emporio de Amancio Ortega cuyas raíces se remontan a 1975 con la apertura de la primera tienda Zara en A Coruña, vende prendas de diseño por un precio asequible gracias a su versátil sistema de producción, capaz de adaptarse rápidamente a la demanda de los clientes cada temporada.

Por su parte, el empresario nipón Tadashi Yanai abrió su primera tienda Uniqlo en 1984 en Hiroshima y desde entonces se ha lanzado a la conquista de otros mercados con una línea de ropa caracterizada por su calidad y sus cortes sencillos y fácilmente combinables, y con una cadena logística de alta eficiencia.

Ambas empresas "ocupan los extremos opuestos del espectro del mercado textil", señala el periodista nipón especializado en el sector de la moda Taka Saito, autor del libro 'Uniqlo vs Zara', publicado en Japón en 2015.

Y pese a ser competidores, Uniqlo y Zara "mantienen una especie de relación de coexistencia en los armarios de los consumidores", ya que sus prendas pueden formar parte del vestuario de un mismo cliente o estar dirigidas a diferentes públicos, explica Saito.

Mientras que Inditex, líder global del textil, ha cimentado su expansión sobre el creciente nicho de mercado de las mujeres trabajadoras, Fast Retailing —la matriz de Uniqlo y tercera mundial del sector— apuesta por la "ropa para todos".

Inditex concentra su producción en España, Portugal y Marruecos, aunque cuenta con una amplia red de unas 1.800 subcontratas en Asia, y gracias a su agilidad a la hora de detectar tendencias y adaptar sus diseños, es capaz de lanzar una nueva prenda en sus tiendas en un plazo de sólo tres semanas.

Fast Retailing necesita entre ocho y doce meses para completar la misma tarea, y trabaja con un centenar de subcontratas en países asiáticos -China aglutina casi el 60 por ciento de su producción-, una red logística que le permite combinar el bajo coste con un estrecho control del proceso.

"Zara satisface al consumidor ofreciendo prendas de consumo rápido y a la última, mientras que Uniqlo da la prioridad a la calidad y durabilidad de su ropa", subraya el experto japonés.

La empresa nipona aplica la filosofía kaizen, consistente en la búsqueda de la perfección a través de un constante aprendizaje -en la práctica, supone una formación continua tanto para los empleados de las tiendas como para sus altos ejecutivos-, y promociona sus productos bajo el lema lifewear (ropa para la vida).

La empresa con sede en Arteixo (A Coruña) opera unas 7.240 tiendas en 93 países y factura más del 80 por ciento de sus ventas fuera de España, frente al 60 por ciento de los ingresos que supone el mercado doméstico para su rival nipona.

Uniqlo es, según el analista japonés, la que tiene más potencial de expansión a corto plazo, gracias a su posicionamiento en 'mercados crecientes y con gran población' del continente asiático como China, India o Indonesia.

Sin embargo, Saito advierte obstáculos en el horizonte del coloso nipón como el incremento de los costes laborales en países en vías de desarrollo o la saturación de los mercados europeo y norteamericano, donde además de Zara y H&M afronta la competencia de rivales bien asentados como Primark, C&A, GAP o Marks and Spencer.

"Desde este punto de vista, el crecimiento de Inditex podría ser más sostenible de cara al futuro', concluye el experto, quien también subraya 'la dificultad de emular la rapidez de operaciones de Zara" frente al modelo de Uniqlo, a su juicio más fácilmente imitable.

"Zara ha sido un ejemplo para nosotros"

El presidente y fundador de Uniqlo, Tadashi Yanai, reconoce que la española Zara le ha servido como "ejemplo" e "inspiración" en su expansión mundial.

"Tengo mucho respeto por Inditex. Al igual que nosotros han pasado de ser un negocio local a convertirse en un fenómeno global con tiendas en todo el mundo. Zara nos sirvió de ejemplo, quisimos seguir su camino", explica Yanai.

Este empresario de 68 años, considerado el hombre más rico de Japón y el número 35 del mundo, nunca ha ocultado su ambición de desbancar a la española Inditex, dueña de Zara, como la número uno del mundo.

"No cabe duda de que competimos pero por otra parte considero que somos marcas complementarias. Zara vede moda, nosotros básicos con elementos de moda. Eso hace que no sea nuestro principal competidor", asegura Yanai en su despacho en la planta 31 de la torre Midtown de la capital nipona.

"Me resulta muy emocionante, llevo queriendo abrir una tienda en Barcelona desde que visité la ciudad en 1991 o 1992 con mi familia. Es una ciudad muy artística, bonita y abierta", reconoce el presidente y consejero delegado del grupo textil Fast Retailing, que emplea a más de 100.000 personas a nivel global.

Yanai, con un estilo muy informal y cercano para los estándares de los hombres japoneses de su edad y su cargo, revela que le gustaría abrir varias tiendas al menos en Barcelona y Madrid como parte de su expansión en España, que se ha convertido en su sexto mercado europeo, tras Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania y Rusia.

Aunque el número de establecimientos en el extranjero de esta marca nipona conocida por su básicos de alta calidad a precios asequibles, superan a los de Japón, de momento la mayoría de sus ingresos llegan del mercado doméstico, una situación que su presidente cree que puede cambiar en los próximo dos años.

En cuanto a la estrategia global de la compañía, Yanai tiene claro que el foco será Asia: "Especialmente China e India, pero en general en todos los países asiáticos, que es donde está el centro del crecimiento mundial".

En cuanto a su expansión en América Latina, el empresario que abrió su primera tienda en Hiroshima (oeste de Japón) en 1984 con el nombre de Unique Clothing Warehouse, reconoce que es una región que desde la perspectiva japonesa está lejos.

"Es un mercado hasta ahora desconocido para nosotros. Quizá la apertura de tiendas en España nos ayude como puente para América Latina e incluso para África", comenta.

A Yanai, que hace alarde de su mentalidad global y abierta, le cuesta aceptar el viraje proteccionista que está viviendo EE.UU., un país en el que Uniqlo ha llevado a cabo un fuerte plan de expansión y que siempre ha considerado como una referencia. (Su despacho está plagado de fotografías antiguas de Nueva York o portadas de la revista Times).

"No me gusta nada meterme en política. Pero lo que Donald Trump defiende me parece totalmente equivocado. ¿América primero? El proteccionismo de un país tan poderoso puede sumir al mundo en el caos. Me da mucho miedo", dice Yanai.

Al empresario japonés también le cuesta aceptar que la opción del brexit se haya impuesto en Reino Unido, el país en el que Uniqlo abrió su primera tienda fuera de Japón en 2001.

"No puedo entender por qué quieren abandonar la Unión Europea. Es un país que debería llevar el liderazgo de la globalización, pero están haciendo lo contrario. Es algo muy decepcionante", apunta Yanai que reconoce que de momento su negocio no ha sufrido ningún impacto tras el referéndum del brexit.

Tras conseguir que una modesta tienda de provincias se convierta en una marca global, Yanai desvela que su sueño ahora es que "que la compañía siga teniendo éxito" cuando él no esté al cargo, aunque descarta cualquier intención de retirase.

