Descubren la receta de la cerveza que bebían los chinos hace 5.000 años

Tomar una cerveza con los amigos para desconectar de la rutina diaria suele ser una práctica habitual y cada persona tiene sus preferencias. Pero, ¿qué pasaría si te ofrecieran a cambiar tu cerveza favorita por una de cinco mil años de antigüedad? Una nueva investigación de los arqueólogos de Standford tiene la respuesta gracias a la receta que han encontrado analizando las paredes interiores de piezas de cerámica en Mijaya, al noreste de China.

Los estudiantes del Centro de Arqueología de Standford han creado un lote de alcohol utilizando técnicas antiguas inventadas por antepasados para poder elaborar la cerveza. La bebida “estaba hecha de mijo sorgo, cebada, semillas de Coix, y algunos tipos de tubérculos. Suponemos que la cebada se introdujo inicialmente en la llanura central de China para la producción de alcohol en lugar de ser usada como alimento básico”, afirmó Wang al portal Digital Trends.

Una cerveza milenaria

Según las investigaciones que realizaron, se pueden apreciar claras distinciones entre los productos a lo largo del tiempo lo cual también es una muestra de cómo ha cambiado la sociedad con el paso de miles de años. El científico ha aclarado que la cerveza moderna suele tener "la cebada como su único ingrediente" a diferencia de la milenaria, creada a partir de diferentes plantas almidonadas la cual presenta un nivel de claridad algo menor.

Los restos amarillentos en la boca de ollas, embudos y ánforas, elementos clave para la investigación. / Cadena Ser

El Centro de Arqueología de Stanford no descarta la creación de esta cerveza en mayores cantidades, junto al Instituto Shaanxi de Arquelogía China. Wang afirma que "no será la persona que la venda" ya que es un proyecto que "deben realizar las empresas cerveceras privadas”. El estudio fue publicado este lunes por la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

