Rajoy, convencido de que el PSOE habría mantenido la misma conversación con Trump

El PSOE ha asegurado este miércoles que se "avergüenza" de que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, no aprovechase su reciente conversación con el presidente de EEUU, Donald Trump, para cuestionar algunas de sus decisiones más polémicas, como la construcción del muro con México o el veto a ciudadanos de siete países musulmanes, pero Rajoy se ha reafirmado en su determinación de intentar llevarse con Trump "igual de bien" que con su antecesor, Barack Obama.

En la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha criticado que en esa llamada Rajoy no ejerciera de "portavoz" de las preocupaciones de la comunidad iberoamericana y europea ante ciertas medidas de Trump y se pusiera en cambio, a juicio de Hernando, "al servicio de Trump" haciendo de "emisario de sus políticas". En su réplica, el presidente se ha mostrado convencido de que si el PSOE gobernase habría actuado igual que él: "Sé, me consta y estoy absolutamente convencido de que si ustedes estuvieran en el Gobierno en lugar de estarlo yo, hubieran hecho exactamente lo mismo", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha añadido que, por eso, no le preocupan "para nada" las críticas socialistas "de cara al futuro".

El presidente ha explicado que, en las relaciones internacionales, "conviene incidir en lo que se está de acuerdo", una filosofía que él practica, ha asegurado, con todos los líderes mundiales. "Cuando entienda que hay algo que perjudica a los intereses españoles, lo diré, pero mi intención es llevarme bien (con Trump)", ha insistido, "somos socios estratégicos, amigos y aliados".

¿Está de acuerdo con la judicialización del proceso de autodeterminación catalán?

Gabriel Rufián ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para preguntar a Rajoy si está de acuerdo con la "judicialización del proceso de autodeterminación catalán, con que una urna te lleve al juzgado y un micrófono al despacho de un ministerio", en referencia al procesamiento de responsables de la Generalitat por la consulta de 2014 y a las conversaciones entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Una cosa es el debate político, dijo Rajoy, en el que las decisiones se adoptan por el órgano competente según la ley, y otra "muy distinta" es el cumplimiento de la ley, "que nos obliga a todos". El presidente insistió en que cuando alguien, "sea quien sea", actúa fuera de la ley, interviene la Justicia, y eso "no es nada exótico" sino algo que ocurre en todos los países democráticos. "Creo que lo he entendido", le respondió Rufián con ironía. "El imperio de la ley, de su ley", prosiguió, que en realidad es "un tanto indecente".

Y a frases épicas, otra, pero esta vez de Rajoy, que parafrasea a alguien que no recuerda: "En política no hay absurdo imposible". Aseguró que en España no se persigue a nadie por sus ideas, pero que si se actúa fuera de la ley, la Justicia interviene, porque lo que no hay es "impunidad".

El futuro de Garoña

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha solicitado al Ejecutivo que renuncie "definitivamente" a prolongar la vida útil de la central de Garoña, una instalación que a su juicio es "vieja" y "tiene riesgos". Mariano Rajoy, ha asegurado que exigirá "las máximas condiciones de seguridad nuclear" para la central de Garoña y para cualquier otra instalación nuclear y se ha comprometido a escucharáa todas las partes, a las que están a favor y a las que están en contra, antes de decidir sobre la reapertura de la central nuclear.

Esteban ha calificado de "llamativo" que se pudiera conceder la autorización para esa reapertura y que ésta no llegara nunca a producirse porque otro Gobierno la revocara, lo que daría lugar a indemnizaciones "que deberían ser pagadas por todos los contribuyentes".



