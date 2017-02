Carmen Thyssen necesita "liquidez" y contempla la venta de otro cuadro

"Nunca he hablado de venta, a una coleccionista no le hables de venta porque no te lo va a permitir jamás. No deseo vender la colección, quiero que esté en este museo, me gustaría muchísimo", palabras de Carmen Thyssen este jueves en la presentación de la exposición 'Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las vanguardias', con la que el museo comienza la celebración de su 25 aniversario. Sin embargo, a medida que se sucedían las preguntas, la baronesa confesaba al auditorio que se pagaba los taxis y que necesitaba cash: "necesito liquidez, como todo el mundo, y tendré que vender otro cuadro, y lo siento mucho como coleccionista".

En 2012, la baronesa vendió en Londres 'La esclusa' de John Constable por 28 millones de euros y en estos momentos podría estar valorando la posibilidad de sacar al mercado el 'Mata Mua' de Gauguin, la gran joya de su colección. Sin embargo, no ha querido aclarar si esa operación podría estar sobre la mesa de las negociaciones que sus abogados mantienen en estos momentos con el Gobierno.

El pasado 31 de enero, el ministerio de Cultura anunció que había llegado a un acuerdo con Carmen Thyssen para la cesión de su colección privada durante otros tres meses, una prórroga en la que se negociarían las nuevas condiciones del préstamo, que habían expirado el día anterior.

La baronesa reclama un marco legal "que respete y proteja" el valor de su colección, que estima en más de mil millones de euros y que, según ella, genera "unas ganancias a la ciudad de Madrid de entre 7 y 8 millones de euros", por lo que sostiene que "no puede estar en una situación de precariedad" y "sin un marco legal claro y estable".

La baronesa, que dice no sentirse "maltratada fiscalmente", reitera su deseo de que sus obras puedan salir del museo para exposiciones temporales y señala: "hay que aclarar cosas, no podemos seguir prorrogando cada seis meses la cesión de mi colección particular. Hay que poner orden para asegurar el futuro de mi colección y el de mis herederos".

La baronesa ha aludido al "compromiso" del Ministerio de Cultura para encontrar una solución y, sobre si la pelota estaba ahora en el tejado del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, ha compartido con el auditorio que el ministro y ella se "intercambian" christmas en Navidad.

Por su parte, Guillermo Solana, director artístico del museo Thsyssen, se mostraba "optimista" sobre el resultado de las negociaciones en curso, "convencido de que se llegará a un acuerdo y se encontrará una fórmula", aunque sea en el último minuto.

