Insólito suceso en los Alpes: un avión militar golpea una cámara de televisión

Susto en la estación de Sankt Moritz, en Suiza. En plena competición, unos aviones militares suizos que hacían maniobras en las cercanías han pasado demasiado cerca de la zona de meta. Tan cerca que uno de ellos se ha golpeado con uno de los cables de acero que sirve para dirigir la cámara aérea que se pone detrás de la meta.

Por suerte no ha ocurrido nada, pero se trata de un suceso realmente extraño y que podría haber incurrido muchos peligros. Tras golpear y cortar el cable, en las imágenes de Eurosport se ve cómo la cámara se precipita desde mucha altura cayendo en plena zona de meta. Por fortuna no había nadie ahí y no hay que lamentar daños, más allá de la propia cámara, que ha quedado destrozada.

