El Atlético valora poner un chárter a Lucas tras el juicio

Lucas Hernández podría jugar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y que se jugará en Alemania el próximo martes pese a tener un juicio por la mañana. El Atlético de Madrid ya ha sondeado las diferentes alternativas para que el central francés pueda viajar a Leverkusen nada más finalizar el juicio para incorporarse a la expedición y jugar el partido de la Liga de Campeones que se disputará por la tarde. El club tiene varias opciones para fletar un vuelo privado por si fuera necesario y la decisión la tomará Diego Pablo Simeone este fin de semana una vez hayan disputado el partido de este sábado en Gijón.

El defensa está en la convocatoria para el partido de mañana y jugará de titular ante el Sporting de Gijón. Las bajas de Godín y Juanfran, sumado a que Giménez acaba de salir de una lesión muscular, deja a la defensa rojiblanca con los efectivos justos para afrontar los dos próximos partidos y esto lleva a que Diego Pablo Simeone haya puesto en cautela al club para valorar la posibilidad de que Lucas viaje la misma tarde del partido pese a no poder desplazarse con el equipo el día antes dada la cita judicial. Será el propio técnico el que tome la decisión definitiva tras el partido de Gijón.

Lucas Hernández y su novia, ante el juez el próximo martes La Fiscalía pide siete meses de prisión para el futbolista y cuatro para su pareja por un delito de maltrato en el ámbito familiar, y otros dos por un delito de daños

Al ser preguntado por esta cuestión, Diego Pablo Simeone se ha preguntado ¿qué tiene que ver que tenga el juicio con el partido? Lucas puede jugar mañana y puede jugar el martes, no está no apto para jugar el martes. No hay ningún problema para que juegue el martes si el entrenador considera oportuno que juegue”.

En el club rojiblanco tienen preparada esta posibilidad una vez que el juez desestimó la petición de Lucas Hernández de aplazar el juicio pendiente al coincidir con el día del partido. El magistrado entendió que un partido de fútbol no es causa suficiente para aplazar un juicio con todo lo que conlleva y obliga al jugador a declarar la misma mañana del partido. Lucas tendrá que acudir al Juzgado el próximo martes a las 11:30 horas para someterse a un juicio rápido en el que la Fiscalía solicita siete meses de prisión al jugador por un caso de violencia en el ámbito de la familia tras los hechos sucedidos hace dos semanas con su pareja. Por su parte, se solicitan 4 meses de prisión para su pareja por el mismo delito y otros dos meses por daños.

