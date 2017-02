Miles de personas asisten en Barcelona a manifestación para acoger refugiados / ()

Miles de personas participan esta tarde en el centro de Barcelona en una gran manifestación que, bajo el lema 'Volem acollir' (Queremos acoger)', exige a las autoridades un mayor compromiso en la acogida de refugiados que llegan a Europa huyendo de los conflictos en sus países. La movilización, convocada por la campaña "Casa Nostra, Casa Vostra", debía partir de Plaza Urquinaona a las cuatro de la tarde y bajar por Via Laietana hasta el Paseo Marítimo, aunque la gran afluencia de personas ha hecho que la cabecera se haya visto desbordada y que a la hora del inicio de la marcha la gente ya abarrotara calles como Pau Claris y parte de la Via Laietana.

Las pancartas que encabezan la manifestación rezan 'Cataluña, terra d'acollida' (Cataluña, tierra de acogida) o 'Prou excuses. ¡Volem acollir ara!' ('Basta de excusas. ¡Queremos acoger ahora!'), unos lemas que también se pueden leer en miles de banderolas de color azul que portan muchos de los asistentes.

El ambiente familiar predomina en esta marcha, en la que participan personas de todas las edades, muchas de ellas inmigrantes, junto a niños pequeños y cochecitos con bebés. Todas las formaciones catalanas salvo el PPC han expresado su apoyo a la manifestación o han anunciado que estarán presentes en ella. Asimismo, una gran variedad de grupos sociales, sindicatos y oenegés apoyan la convocatoria. Entre ellas, entidades contra el racismo y de apoyo a la inmigración como la ONG Proactiva Open Arms, SOS Racisme, la campaña Tanquem els CIE, Stop Mare Mortum o Papeles para Todos también asistirán.

Ada Colau

Una de las primeras en tomar la palabra en este movimiento ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Colau ha afirmado que espera que Barcelona, con la manifestación a favor de acoger refugiados, "se convierta en la capital de la esperanza, de la defensa de los derechos humanos y de la paz". En declaraciones a los periodistas, la alcaldesa, que se ha manifestado "emocionada" por la concurrencia, ha deseado que Barcelona se convierta "en la capital de la esperanza, de la defensa de derechos humanos y de la paz".

Miquel Iceta

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha destacado por su parte que la marcha es "una manifestación cívica en la que queremos hacer oír nuestra voz ante la UE y España", y ha añadido que "queremos que España cumpla con sus compromisos". "La crisis no es inocente, la hemos creado en parte los países occidentales con políticas equivocadas y no podemos cruzarnos de brazos", ha advertido el dirigente socialista catalán.

Gabriel Rufián

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado en la misma línea que Iceta y ha apuntado a las políticas de los países occidentales y ha destacado el papel activo de Cataluña en la lucha por los derechos de los refugiados. "Estamos aquí haciendo lo que siempre hemos hecho; no es un día extraordinario porque llevamos toda nuestra historia haciendo esto". "Somos un pueblo de pueblos. Creo que la nueva república catalana será un país de todos y para todos. Cataluña será un país de todos o no será", ha subrayado Rufián.

Sonia Sierra

La diputada de Ciutadans Sonia Sierra ha indicado que "Ciudadanos tenía que estar aquí" y que ella ha acudido a la manifestación a expresar "compromiso y suerte a las personas que marchan de sus países huyendo de la tragedia para llegar a un país mejor". Sierra ha solicitado que "España cumpla sus compromisos y haya una buena acogida" para lo que ha considerado necesario "una respuesta conjunta para demostrar que Europa está unida en valores y solidaridad" y para pedir que "se acelere el proceso de acogida".

Gabriela Serra

Gabriela Serra, diputada de la CUP, ha indicado que la manifestación es una demostración profunda de indignación y exigencia a todas las instituciones, comenzando por las nuestras" para que detengan una inacción que ha causado 5.000 muertos en el Mediterráneo, "consecuencia de la negligencia". "El gobierno español está fallando, pero eso no es excusa para que el gobierno catalán no haga todo lo posible. Si hace falta desobedecer, desobedezcamos, porque no hay legalidad ni UE que nos haga perder la obligación moral de acoger a quienes huyen de sus casas y buscan refugio. Hablamos de seres humanos que quieren salvar la vida", ha resaltado Serra.

'Casa Nostra, Casa Vostra' ha organizado, al término de la marcha, un acto dinamizado por la compañía teatral 'La Fura dels Baus' en el que actuará la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra y expondrán su testimonio una refugiada siria y otra de la guerra de los Balcanes. El manifiesto de 'Casa Nostra, Casa Vostra' ya suma más de 68.000 firmas de apoyo.

