La húngara Ildikó Enyedi gana el Oso de Oro con 'On Body and Soul'

Fue recibida de forma cálida por la crítica, aunque sin grandes entusiasmos, pero finalmente la húngara 'Teströl és lélekröl' ('On Body and Soul'), de Ildikó Enyedi, ha conseguido convencer al jurado de la Berlinale, presidido por el holandés Paul Verhoeben, hasta alzarse con el Oso de Oro.

'Teströl és lélekröl' ('On Body and Soul') cuenta la historia de dos seres solitarios que trabajan en un matadero, la controladora de calidad de las reses, una joven fría y profesional que huye de todo contacto humano, y uno de sus jefes. A través de una investigación policial, y de forma casual, la mujer descubre que cada noche tiene el mismo sueño que su jefe: la visión de un ciervo y su hembra en un bosque helado.

La directora, de 61 años, que ganó ganó la Cámara de Oro en Cannes en 1989, admite que no sabía si el público aceptaría la cinta, muy parca en diálogos aunque con imágenes potentes y de gran belleza plástica, porque su objetivo era "hacer una película tan simple como fuera posible, simple como un vaso de agua".

El Oso de Plata, Gran Premio del Jurado, ha ido a parar a 'Félicité' del senegalés Alain Gomis, que pone el foco en la cotidianidad en Kinshasa en la vida de la cantante de un bar que canta por su dignidad, por la vida y por su hijo.

El veterano Aris Kaurismäki ha conseguido el premio a la Mejor Dirección con 'The other side of hope', un retrato humano y esperanzador de las peripecias de un refugiado sirio a su llegada a Finlandia.

Cabe destacar que la directora catalana Carla Simón ha logrado el Premio a la Mejor Ópera Prima con 'Estiu 1993', una cinta que además ha recibido el Gran premio Especial del Jurado en la Sección Generation Kplus, destinado al público juvenil, ex aequo con la coreana 'Becoming who I was', de Chang-Yong Moon.

La película de Simón, surge de su propia historia personal, la de una niña que perdió a su madre y debe afrontar el primer verano con su familia adoptiva. La película ha sido muy bien acogida en Berlín, donde ha llenado las salas en todas sus proyecciones.

Palmarés de la 67º edición de la Berlinale:

Oso de Oro para 'Teströl és lélekröl' ('On Body and Soul'), de la húngara Ildikó Enyedi

Oso de Plata, Gran Premio del Jurado, para 'Félicité' del senegalés Alain Gomis

Oso de Plata Premio 'Alfred Bauer' para 'Pokot', de Agnieszka Holland (Polonia)

Oso de Plata Mejor dirección para Aki Kaurismäki vor 'The Other Side of Hope"

Oso de Plata a la Mejor actriz para Kim Minhee por su interpretación en 'On the Beach at Night Alone, de Hong Sangsoo

Oso de Plata al Mejor actor para Georg Friedrich por su actuación en el drama de Thomas Arslan 'Hälle Nächte' ('Bright Nights')

Mejor guion 'Una mujer fantástica', del chileno Sebastián Lelio

