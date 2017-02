Patxi López propone que sea la militancia del PSOE la única que elija y destituya al secretario general

En un acto con militantes en Almería, el exlehendakari y candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha continuado con su campaña para las primarias socialistas del próximo mes de mayo.

Después de que la fractura del PSOE se escenificara en el Comité Federal del pasado octubre, López dice que "todos los dirigentes" han tenido responsabilidades y ha propuesto que cuando un secretario general elegido por la militancia pierda su apoyo, solo pueda ser depuesto mediante una consulta a esa militancia.

La idea de "unidad" interna ha sido el leitmotiv del discurso del dirigente vasco, que ha insistido en "dejar atrás el tiempo de la división" y permitir la participación total de las bases en los debates de la formación. Además, ha anunciado que si no resulta vencedor en las primarias del PSOE, se pondrá "al servicio de la nueva dirección", y ha prometido no participar en futuras luchas y conspiraciones orgánicas contra el nuevo secretario general.

"No me voy a retirar de este proceso", ha sentenciado López ante los rumores que según él, existen sobre su posible abandono de la candidatura para liderar la formación. Sobre Pedro Sánchez y sin nombrarlo, Patxi López ha dicho que hay quienes movilizan apelando “a la venganza”, para aclarar después que él [López] no se presenta "contra nadie".

