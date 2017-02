Alves: "Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase"

Dani Alves no se ha mordido ni mucho menos la lengua en una entrevista en ABC a la hora de hablar de su marcha del Barça y de su relación con los directivos del club azulgrana. "Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase", dice el lateral brasileño después de asegurar que le gusta que le quieran y si no es así se marcha.

"Durante mis tres últimas temporadas siempre se escuchaba que Alves se iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA. Entonces es cuando yo entré en juego y firme una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas", ha explicado. Una crítica voraz a Bartomeu y al resto de integrantes de la directiva del Barça.

También ha hablado Dani Alves del Real Madrid y tampoco se callado nada. "El Madrid de Mourinho no sabía perder. Jugó sucio", ha comentado.

Del rifirrafe que tuvo con Cristiano Ronaldo ha explicado: "Si la gente supiera lo mucho que yo respeto a Cristiano Ronaldo. [...] Todo el mundo que me habla de Cristiano me dice que es un profesional gigante. Luego, CR7 es diferente, era mi rival y tenía que competir con él. Cuando dije de él que al ser demasiado protagonista, cuando ganas vas a destacar pero cuando pierdes van a ir por ti, lo dije de un modo muy respetuoso. Y pienso lo mismo de Messi o Neymar. Pero no tiene nada de dañina mi reflexión. Lo que ocurre es que la prensa lo vendió de otro modo, diciendo que yo había hablado mal de él. Y Ronaldo se lo creyó. Por eso no me saludó en la gala del Balón de Oro de 2015. Yo no necesito hablar de nadie para salir en los periódicos. No tengo ningún ego".

