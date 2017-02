El bonito gesto de los jugadores del Athletic con Valverde

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, dirigió su partido 290 en Mestalla por lo que se convirtió en el técnico con más partidos oficiales en la historia del equipo rojiblanco superando a Javier Clemente.

Durante una entrevista a Athletic TV los jugadores de la plantilla sorprendieron al entrenador con una tarta que ponía "Zorionak Ernesto" (Felicidades Ernesto). El Txingurri mostró su asombro cuando vio entrar a Iraizoz por la puerta, seguido por todos sus compañeros y el cuerpo técnico, y agradeció a todos sus pupilos el detalle: "Después de todo lo que os hago, que me regaléis una tarta es impensable". "Si sé que vais a venir así, no os monto la que os he montado antes", bromeó.

Los futbolistas del conjunto vizcaíno corearon el nombre del técnico, quien aseguró que “los más importante sois vosotros".

