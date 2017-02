Moreno lidera el escrutinio en Ecuador, con incertidumbre sobre segunda vuelta

El oficialista Lenín Moreno encabeza los resultados de las elecciones de este domingo en Ecuador, pero se mantiene la incertidumbre de si deberá disputar la Presidencia del país en una segunda vuelta con su inmediato seguidor, el centroderechista Guillermo Lasso.

Con el escrutinio al 80,8%, Moreno encabeza los resultados al tener el 38,88% de los votos, pero no alcanza el 40% mínimo que la ley exige para proclamarse presidente en la primera vuelta, por lo que competiría en una segunda ronda con Lasso, que alcanza el 28,50% de los votos, el 2 de abril.

Este, un exbanquero y exministro de Economía, festejó la noche del domingo los resultados y, convencido de que pugnará con Moreno en la segunda ronda, convocó a toda la oposición a construir "la mesa de la gobernabilidad" por el país. "Quiero hacer una convocatoria a todos los líderes políticos de oposición, a todos, a construir la mesa de la gobernabilidad por el Ecuador, ese Ecuador democrático, ese Ecuador próspero, ese Ecuador libre y ese Ecuador solidario", apuntó.

La invitación fue recogida por la candidata socialcristiana, Cynthia Viteri, quien confirmó que apoyará a Lasso, si bien advirtió de que no participará en un eventual gobierno del candidato del Movimiento CREO (centro derecha).

Lasso también tendió sus manos para abrazar "a cada ecuatoriano que sueña con el cambio. Estas manos y estos brazos están extendidos en señal de apertura a todas las bases de Alianza País, no me cansaré de decirlo: al igual que la mayoría de ecuatorianos, ustedes también están desencantados", dijo.

Y criticó al Gobierno, del que aseguró que sus manos "no están limpias" y "sus corazones demostraron que no son ardientes, sus corazones no han podido esconder el odio que sienten y la división que sienten y que han impulsado contra la mayoría de ecuatorianos".

Moreno, por su parte, consideró posible, a última hora del día de votaciones, ganar en primera vuelta, a la espera de resultados que favorecerían a su candidatura, según dijo, si bien admitió la posibilidad de una segunda ronda.

En una comparecencia en la sede del movimiento oficialista Alianza País (AP) en Quito, el candidato dijo que aún estaba pendiente el escrutinio de un porcentaje importante de las mesas electorales de la provincia de Manabí, donde es "mucha" la diferencia con Lasso, así como el escrutinio de los votos de los ecuatorianos en el exterior, que le favorece, según dijo.

"Yo creo que realmente vamos a alcanzar" el 40%, "porque es mucha la diferencia en Manabí y es mucha la diferencia en el exterior", declaró Moreno a la multitud que se congregó ante el edificio del movimiento político.

Los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir, además de al presidente y al vicepresidente, a los 137 integrantes del Legislativo y a cinco representantes al Parlamento Andino.

Los ciudadanos también se pronunciaron en consulta popular sobre una propuesta impulsada por el Gobierno, que busca prohibir a los cargos de elección popular tener dinero o bienes en paraísos fiscales. El escrutinio sobre esa votación avanzaba más despacio y entrada la noche no llegaba al 20%, con ventaja del 'sí' a la propuesta gubernamental con un 54,87%.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en el conjunto del país y solo se registraron incidentes menores, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presidente de ese órgano, Juan Pablo Pozo, destacó el nivel de vigilancia y el grado de transparencia en las elecciones y remarcó que unos 300 delegados internacionales observaron las elecciones en todo el país. Recordó que 12.816.698 ciudadanos estaban facultados para acudir a las urnas, de ellos 378.292 inscritos en las jurisdicciones de votación en el exterior. Un total de 40.144 juntas de votación se instalaron para recibir los sufragios de los electores, actividad que contó con la vigilancia de 33.769 policías y 49.854 militares.

Según los últimos datos suministrados sobre participación, recabados dos horas antes del cierre de las urnas, la afluencia de votantes alcanzaba el 69,58% del total.

Un 79% de las mesas de votación estuvo vigilada por miembros de los partidos políticos y un 21% por delegados de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

La jornada de votaciones, por otro lado, fue también un pretexto para lucir la "Tri", la camiseta de la selección nacional, y hasta para pasear al perro. El pulular de las camisetas tricolores se multiplicó en los recintos electorales, donde también muchos aprovecharon la caminata para acudir a las urnas con sus mascotas.

