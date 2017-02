Halima Aden, la modelo que nació en un campo de refugiados

Halima Aden es una joven somalí-americana que nació hace 19 años en un campo de refugiados en Kenia y ahora es la primera modelo con pañuelo que desfila para las grandes marcas de la moda, siendo el uso del mismo una condición indispensable para ella dadas sus creencias religiosas.

Su fama comenzó hace un año, cuando decidió desfilar en la pruebra de bañadores de Miss Minessota con burkini y hiyab algo que dió resultado. Desde ese momento, tanto la prensa como Ivan Bart, presidente de IMG Models, agencia de las hermanas Hadid y de casi todos los 'ángeles' de 'Victoria's Secret', se fijaron en ella. "Desfilo siendo yo, tal y como soy. No me voy a vestir como otros me digan que lo haga o a cambiar mi manera de ser", afirmaba la modelo a 'The Huffington Post'.

La semana pasada debutó sobre la pasarela en la semana de la moda de Nueva York y también desfiló para Kanye West en la presentación de la temporada número cinco de 'Yeezy'. Ahora, el despegue de esta modelo estará impulsado por grandes firmas gracias a las que podrá participar en eventos y proyectos como la próxima edición de 'CR Book', publicación de Carine Roitfled, ex-editora del 'Vogue' francés.

"No ver a mujeres que visten como tú en los medios o certámenes de belleza envía el mensaje de que no eres guapa o, peor, que tienes que cambiar la forma en la que vistes para poder ser guapa. Y eso no es cierto", explicaba Halima a 'The Huffington Post'.

La joven modelo ha desfilazo en la semana de la moda de Nueva York / Marie Claire

Un mercado en expansión

La moda es una industria con una enorme influencia en la sociedad y cada vez más está fomentando la normalización del hiyab en la industria. Es un mercado que mueve 96 millones de dólares al año según un estudio de la escuela de moda Esmod Dubai, y firmas como Mango o Zara ya comercializan con colecciones propias para el mercado islámico.

A Halima se le suman mujeres jóvenes y modernas a las que les gusta la moda y lo expresan a través de sus blogs, conocidas como 'hijabistas', palabra que surge de mezclar 'hijab' y 'fashionista'. Estas 'bloggers' combinan la tradición con la moda y ayudan al proceso de normalización del pañuelo, respetando los códigos de su cultura y religión. De esta manera consiguen, poco a poco, romper los estigmas en cuanto a la moda y la imagen que el mundo suele tener de las mujeres musulmanas.

