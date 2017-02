El efecto Cristina Pedroche: ¿es realmente garantía de éxito?

"Algunas cadenas de televisión han sacado a sus presentadores en las Campanadas mucho más desnudos que yo y no han hecho la misma audiencia". Así presumía Cristina Pedroche en Cadena SER de su último tanto en Nochevieja, cuando se calzó un bañador estrellado para dar la bienvenida al 2017.

Seis años le han valido a la vallecana para dejar de ser una reportera dicharachera y ganarse el título de presentadora estrella de la factoría Atresmedia.

Se cree que ella ejerce una especie de influencia especial en la audiencia. Ahora bien, ¿hasta qué punto es rentable Cristina Pedroche? ¿Es la auténtica musa de la 'caja tonta'? ¿Es sinónimo de audiencia? En la SER despejamos todas estas cuestiones, haciendo especial hincapié en tres factores: el efecto Campanadas, su rol de presentadora y sus apariciones estelares.

Efecto Campanadas

La razón de ser de Cristina Pedroche. Tres años le han valido para hacer de sus Campanadas uno de los eventos televisivos más importantes del año. Su vestido de Nochevieja se ha convertido en objeto de "deseo" y una pieza clave que juega a favor de Atresmedia en la última noche del año. Más tiempo le llevó a Ramón García hacer de su capa un símbolo…

Debutó en las Campanadas de 2014 de laSexta con un 9,6% (1.309.000), superando en siete décimas a sus compañeros de Antena 3: Anna Simón y Carlos Sobera: 8,9% (1.218.000). Nunca habían hecho tanto unas simples trasparencias.

Este hito le valió a Pedroche para saltar a la cadena principal del grupo de comunicación, convirtiéndose en la presentadora titular de la Nochevieja. En las Campanadas 2015/2016, y de la mano Alberto Chicote, la presentadora elevó a Antena 3 a lo más alto con un 16,4% y 2 242 000. Todavía fue a más en las últimas uvas, anotando un gran 17.9% y 2.318.000: las más vistas de A3 de los últimos 12 años.

No es una presentadora de éxito

La fórmula del éxito en televisión está por descubrir. Ni la propia Cristina Pedroche ha dado con "El Dorado", a pesar de su tirón mediático. No hay imprescindibles en la pequeña pantalla y la que fuera reportera de Sé lo que hicisteis no es una excepción.

Concretamente ha generado bastante indiferenia entre esa audiencia, cada vez más disciplinada, su rol como presentadora. Hasta la fecha, Atresmedia ha confiado a Pedroche dos espacios, dos programas con una trayectoria previa en televisión.

Yaaaaa en La Sexta #TúSíQueSí 😍😍😍😍😍😍 Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 1:41 PST

El primero fue Pekín Express, el formato de Cuatro que dio a conocer a Raquel Sánchez Silva. Con este programa debutó Cristina Pedroche como presentadora, dando el salto a Antena 3, con lo que todo eso conlleva. ¿El resultado? Una media de un 13.6% de cuota de pantalla y 2 millones de espectadores. Claramente, el dato no fue catastrófico, pero sí insuficiente para las reglas que rigen actualmente en el prime time. Pese a todo, Pekín Express logró renovar por una segunda temporada, siendo, eso sí, relegado a laSexta.

Tampoco funcionó realmente bien en la cadena verde esta segunda edición. En esta ocasión, el formato de aventuras promedió un aceptable 7.8% de share y 1.290.000 espectadores de media, unas cifras deficientes para el coste y el trabajo que supone sacar adelante un formato de aventuras de este calibre.

Y de Pekín Express a Tú sí que sí, el concurso de talentos que emite actualmente laSexta. Se trata de la continuación lógica de Tú sí que vales y el segundo proyecto en solitario de Cristina Pedroche. Encarando ahora su recta final, existen razones suficientes para catalogar este programa como un absoluto fracaso. A fin de cuentas...los números son los números:

Audiencias 'Tú sí que sí' Gala 1 (10/01/2017): 5,7% y 872.000 Gala 2 (17/01/2017): 6,3% y 952 000 Gala 3 (24/01/2017): 4,4% y 622 000 Gala 4 (01/02/2017): 5,5% y 774 000 Gala 5 (08/02/2017): 6% y 817 000 Gala 6 (15/02/2017): 6,7% y 927.000

Apariciones estelares en programas estelares

Quizá en solitario no cause el efecto deseado, pero no cabe duda de que sí lo consigue cuando su presencia se limita a una mera intervención: Tu cara me suena (5x01): 3.303.000 y 25,3%; El Hormiguero (2017): 17,2% y 3.450.000;

También tuvo cierta repercusión su faceta como actriz. En Águila Roja se puso en la piel de Juana, la prima de la Marquesa, ante la atenta mirada de 3.837.000 (20.5%), mientras que en La que se avecina sedujo a más de 4 millones de espectadores (4 162 000 y 22,2%). No obstante, los datos se establecen dentro de la media habitual que registraba por aquel entonces ambas producciones.

Por tanto...

El éxito de Cristina Pedroche se debe principalmente a una extraña mezcolanza entre la expectación que suscita y la suerte de aparecer en espacios de éxito consolidados antes de su aparición. No hay trucos ni fórmulas, solo simples matemáticas.

Comentarios