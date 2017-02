Seis disfraces originales para triunfar durante estos carnavales

Este fin de semana, la gran mayoría de regiones españolas celebran el carnaval, una festividad en la que la hombres, mujeres, ancianos y niños recorren las calles emulando la apariencia de personalidades televisivas, personajes ficticios o simplemente la de cualquier trabajador. Si todavía no has decidido de qué te vas a disfrazar, no te preocupes. Hoy te ofrecemos varios disfraces originales y sencillos de elaborar con los que seguro que arrasarás durante estos carnavales.

Donald Trump

Dejando atrás disfraces como el de Harley Quinn, el más popular durante el pasado Halloween, o el clásico Joker de Heath Ledger, uno de los disfraces que triunfará durante estos carnavales es el de Donald Trump. El nuevo presidente de los Estados Unidos ha estado envuelto en la polémica desde su llegada a la Casa Blanca, lo que le ha ayudado a que muchas personas hayan querido disfrazarse del 45º presidente de Estados Unidos.

La peluca de Donald Trump / Amazon

Trump ha conseguido estar en boca de todos día si y día también gracias a polémicas medidas como su veto contra refugiados e inmigrantes o la decisión de levantar un muro en la frontera con México, lo que le ha servido para ganarse la enemistad de diversos colectivos, quienes aprovecharían los carnavales para mofarse de él.

Cómo disfrazarse de Donald Trump. / Costume Wall

Para disfrazarse de Donald Trump tan solo necesitarás una peluca rubia, un traje, una corbata roja y una gorra con el lema más representativo del nuevo presidente: "Make America Great Again". Todo ello podrás encontrarlo en Amazon, donde podrás adquirir desde caretas hasta algunos de los complementos más característicos de Trump.

Eleven (Stranger Things)

Sin duda alguna, la serie ambientada en los años 80 'Stranger Things' ha conquistado el corazón de los niños que ya no son tan niños gracias a su estética 'retro' y a personajes tan carismáticos como Eleven o Dustin, entre otros. Por esa misma razón, disfrazarse de la protagonista de la serie podría ser una gran idea de cara a estos carnavales.

Es muy sencillo. Para disfrazarte de Eleven tan solo tendrás que comprar una peluca rubia, un vestido de color rosa (podrás comprar uno similar en Amazon) y unas medias. ¡Ah! Y que no se te olvide llevar siempre encima un gofre y emular sangre en tu nariz.

Todo lo que necesitarás para ir disfrazada de Eleven. / Costume Wall

Negan (The Walking Dead)

Y de una serie pasamos a otra. En este caso dejamos la estética ochentera para adentrarnos en el mundo de los caminantes y la supervivencia. Pese a que los disfraces de zombi estén más que repetidos, en esta ocasión te proponemos que emules al villano más carismático de la serie: Negan.

El disfraz es bien sencillo. Tan solo necesitas una camiseta blanca, una chaqueta de cuero, botas y guantes negros y, como no, el bate de béisbol 'Lucille'. Dado que puedes llegar a ser muy peligroso con un bate de este calibre, te recomendamos que optes por algo más sencillo e inofensivo. Aquí te muestran cómo hacer el disfraz por ti mismo.

Cómo disfrazarse de Negan. / Costume Wall

Pablo Escobar (Narcos)

¿Plata o plomo? Muchas son las personas que ya se han enganchado a la serie de Netflix que narra la historia del mayor narcotraficante de la historia. Por lo tanto, ¿por qué no ir disfrazado como el 'Patrón del Mal'? Para ello tan solo necesitarás dejarte bigote o comprarte uno artificial.

También será necesario que compres o te hagas por tu cuenta alguna de las camisetas, camisas o polos más característicos de Pablo Escobar (podrás encontrar la camiseta del ancla y la del nudo marinero en Amazon). También podrás crear el cartel de preso de la ficha policial de Pablo Escobar o llevar algún arma encima. ¡Ah! Y no olvides estudiarte alguna de sus frases más famosas.

Cómo hacer el disfraz de Pablo Escobar. / Costume Wall

Khaleesi (Juego de Tronos)

Tal vez sea el disfraz menos original de la lista. No obstante, la última temporada ha sido de gran relevancia para la madre de dragones, por lo que podría ser un buen momento para conmemorar a este personaje durante los carnavales. Además, durante la próxima temporada, que se estrenará el próximo mes de junio, el personaje interpretado por Emilia Clarke volverá a varias provincias españolas como Bizkaia, Gipuzkoa o Sevilla, entre otros, razón por la que Daenerys Targaryen volverá a ser noticia en nuestro país.

Para hacer este disfraz tan solo necesitarás la clásica peluca rubia de la joven Targaryen y alguno de sus vestidos más característicos, los cuales podrás adquirir en Amazon. Y si además encuentras a varios amigos o amigas que se animen a ir disfrazados de los tres dragones de Khaleesi, mejor que mejor. Todo el mundo querrá fotografiarse con vosotros.

Cómo disfrazarse de Daenerys Targaryen. / Costume Wall

Leia (Star Wars)

Tampoco es uno de los disfraces más originales del mundo pero, con motivo del fallecimiento de Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la General Leia Organa en los episodios IV, V, VI y VII de Star Wars, el disfraz de Leia se convertirá en uno de los más populares durante esta festividad.

Miles de páginas webs te ofrecen la posibilidad de adquirir el clásico traje de la princesa de la saga intergalactica. También podrás encontrar el clásico recogido de la princesa, por lo que no tendrás que pasar un gran número de horas frente al espejo para emular ese peinado.

Cómo disfrazarse de la princesa Leia. / Costume Wall

Por lo tanto, si todavía no sabes de qué disfrazarte durante estos carnavales y ves que andas escaso de tiempo, alguno de estos disfraces podrá ayudarte a salir del paso y, además, destacar por tener uno de los conjuntos más originales de la noche. Y tú, ¿ya has pensado de que te vas a disfrazar?

