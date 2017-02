Mugabe, el presidente más viejo del mundo, cumple 93 años

Mugabe acusado por sus críticos entre los que se encuentra Estados Unidos, por mala gestión de su economía, y por convertir en el que un día fuera el país más próspero de África, en uno de los más pobres. Pero los que le apoyan ven en él a un nacionalista Africano que ha dirigido la causa a nivel continental y ha ayudado a luchar contra el apartheid en los países vecinos de Suráfrica convirtiéndose en un referente de esta lucha.

El líder nonagenario ha tenido el apoyo de su partido el Zanu PF y de su gobierno para que vuelva a presentarse como candidato en las elecciones del próximo año cuando tenga ya 94 primaveras. Su esposa Grace que tiene 51 años ha dicho a los que participaban en una manifestación que incluso si su marido muriera antes de la votación, él continuará participando y aún muerto volvería a ganar.

Grace Mugabe no ahorró criticas para el partido que apoyó a su marido y luchó a su lado por la independencia. Ahora le acusa de tratar de robarle poder. “Nadie que haya estado con Mugabe en 1980 tiene derecho a decirle que es viejo. Si queréis que Mugabe se vaya, entonces marcharos vosotros antes”.

Muchos apuntan a Grace Mugabe como la instigadora de un movimiento de sucesión dentro del partido Zanu y está haciéndose mucho más visible políticamente hablando, porque ella misma aspira a suceder a su marido en el poder.

Si Mugabe muere, es poco probable que el partido y las facciones militares permitan a su mujer quedarse con el poder, más bien al contrario, será el ejército y las facciones armadas quien controlaran los asuntos de estado. La especulación sobre la sucesión de Mugabe es un asunto candente en Zimbabue, ya que es un superviviente político que siempre ha conseguido aniquilar a sus rivales potenciales. Dentro de su propio partido, sus rivales políticos se preguntan entre bromas, dado que no tiene intención de retirarse, cuando piensa morirse, porque parece que no está por la labor.

En su discurso cumpleañero del domingo Mugabe dice que no está preparado para dejar el poder, y que está dispuesto a vivir hasta los 100 años y continuar dirigiendo el país al menos hasta entonces. El líder de Zimbabue dice que no hay nadie preparado para reemplazarle , porque un sucesor debe ser elegido por la gente, y la mayoría de sus ciudadanos creen que no tiene reemplazo.

Actualmente Mugabe se toma vacaciones los meses de diciembre y enero, y durante su ausencia el vicepresidente Emmerson, un veterano de la guerra de la independencia, se ha hartado de poner fotos en los organismos oficiales y las redes sociales dejando caer el mensaje de que él es el autentico jefe.

Por la carrera sucesoria también se posiciona Jonathan Moyo uno de sus ministros o Supa Mandiwanzira del comité central del partido.

Lo cierto, es que dada su salud, no sería extraño ver al actual presidente participando en las elecciones del próximo año y lo que es más significativo aún, ganándolas.

