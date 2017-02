Una mujer y su violador se unen para contar juntos su historia

Thordis Elva tenía 16 años la noche en la que su vida cambió, justo después del baile de Navidad que se celebraba en su escuela. Tom Stanger, su novio de 18 años, la acompañó a casa porque ella se sentía mareada tras probar el ron y poco después se convirtió en un violador. Después, tras una fuerte pelea él volvió a Australia sin cargos, su país de origen, y ella cargó con la culpa de lo ocurrido durante años.

"Crecí en un mundo en el que a las chicas les decían que eran violadas por alguna razón. La pollera era muy corta, la sonrisa muy grande o la respiración olía a alcohol. Y yo me sentía culpable de todas esas cosas, así que la vergüenza tenía que ser mía", contaba Elva en la conferencia de TED.

La violencia sexual no es un asunto de mujeres

Nueve años más tarde, Elva le escribió una carta para hablar sobre esa noche y tras un intercambio de mensajes acordaron encontrarse en persona, momento en el que Stranger le pidió disculpas y Elva pudo tener algo de calma en su interior. Ahora, su historia se plasma en un ligro titulado 'Al sur del perdón' y ambos son protagonistas de una charla con la que pretenden mostrar a la sociedad que la violencia sexual no es un asunto de mujeres.

"Algo que hayas hecho no tiene que constituir la suma de lo que eres. No sobrestimen el poder de las palabras", dijo Stranger durante la charla. "Muchas veces la responsabilidad se atribuye a las víctimas sobrevivientes de un ataque sexual y no a los hombres". Con esta valiente iniciativa ambos quieren hacer ver a la sociedad que la culpa no es de la víctima, sino del hombre que busca excusas para seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido.

