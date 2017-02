Ángel Gabilondo : "El mayor enemigo del acuerdo es la voluntad de no quererlo"

El ex ministro de Educación socialista, Ángel Gabilondo, ha explicado a la subcomisión del Congreso para el pacto educativo su experiencia en la negociación del último intento de acuerdo que hubo en España, finalmente frustrado por la negativa del PP a suscribirlo. Gabilondo, actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha dicho que el acuerdo "es una necesidad" y ha señalado que para que sea eficaz debe ser interterritorial y tener como centro a la comunidad educativa. "Situar a la comunidad educativa, profesores, profesoras, maestros, padres, tutores alumnos en el corazón del pacto. Sin ello, olvídense ", ha dicho "por muy buena voluntad, y ustedes representan a los ciudadanos y nada hay más hermosos que eso, no va a tener eficiencia el pacto y no va a tener legitimidad. O al menos tendrá menos legitimidad". Para el ex ministro "el mayor enemigo del acuerdo es la voluntad de no quererlo. El excepticismo al respecto me parece una irresponsabilidad", ha señalado. También ha recomendado a los grupos que "no hagan alarde de las diferencias. Hay que saber pactar también las diferencias"

Gabilondo, que ha comparecido a propuesta del grupo socialista, ha explicado que para tratar de alcanzar el pacto durante su etapa como ministro se realizaron 137 reuniones y que el acuerdo incluía una memoria económica con una inversión prevista de 1.540 millones de euros en tres años, gran parte para programas de cooperación territorial. Además ha subrayado que a diferencia del intento anterior la iniciativa para alcanzar un pacto educativo parte en esta ocasión del Congreso y ha recomendado intentar conseguirlo en la primera parte de la legislatura. Gabilondo no ha querido incidir en las razones del fracaso del pacto en 2010, del que ha dicho no sentirse frustrado, aunque ha recordado las palabras del entonces consejero de Educación de Castilla y Léon, del PP, que aseguró en una conferencia sectorial: "tenemos un pacto acordado, pero no firmado". "A mí con el pacto me dijeron como esa canción de Serrat: me gusta todo ti pero tú no", ha ironizado. "Me dijeron me gusta todo del pacto pero no el pacto".

Las comparecencias las ha abierto el Presidente del sindicato ANPE, Nicolas Fernández, que, entre otras medidas, ha planteado la necesidad de un estatuto docente que mejore y modernice la formación, acceso y promoción de los profesores y una mayor coordinación del sistema educativo que corrija las diferencias entre comunidades autónomas. "Nos duele profundamente la brecha educativa entre unas comunidades y otras. A tener por ejemplo del último informe PISA las comunidades del norte como Navarra o Castilla y Léon están un curso y medio por delante de las del sur, Extremadura o Andalucía".

El profesor Agustín Moreno, miembro de la Marea Verde de Madrid, ha cerrado la primera sesión de comparecencias. Moreno, compareciente a propuesta de Unidos Podemos, ha planteado las graves consecuencias que los recortes han causado a la enseñanza pública y ha reivindicado el trabajo de los profesores en un momento de especial dificultad: "No está valorada la intensidad y la especialización de nuestro trabajo, incluso la fuerza que requiere enseñar en tiempos de desesperanza. No sé si usted son conscientes de que en estos tiempos con la situación de crisis de paro masivo esa idea de la educación como ascensor social que existía antes a han perdido muchos alumnos". Moreno ha reclamado además la derogación de la LOMCE y la desaparición progresiva de la escuela concertada.

