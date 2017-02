Al banquillo un exsenador acusado de pegar a un policía: “Soy del Senado y voy a ir a por vosotros”

El Tribunal Supremo ha enseñado el banquillo al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, por supuestamente insultar y pegar a un agente de Policía Nacional una noche de madrugada en el centro de Madrid. El alto tribunal se ha declarado competente para enjuiciar el asunto y ha dado un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral contra él. Los hechos ocurrieron unos días antes de que dejase de ser senador.

Según el relato de hechos, la trifulca habría tenido lugar en julio de 2011 a las cuatro y media de la mañana en la Avenida General Perón de la capital, calle cercana a una zona de bares. Curbelo, en la actualidad diputado regional por el PSOE y entonces también senador, acompañado de otro hombre y de su hijo, pidieron a tres agentes de Policía Nacional que fuesen con ellos a un local del que habían sido expulsados.

“Vosotros sois policías y estáis para atender a los ciudadanos y no queréis atender una agresión”, dijo Curbelo según el atestado policial. Cuando los agentes les pidieron ir a comisaría a poner una denuncia e identificarles, el hijo de Curbelo espetó a uno: “Tú eres un pringao y estás hablando con un senador, no me des la espalda, te vamos a denunciar por abuso de autoridad”. Un agente le pidió que le acompañase a dependencias judiciales y fue entonces cuando el hijo del presidente del Cabildo de La Gomera le propinó un puñetazo en el pecho al policía.

Una vez en la comisaría de Tetuán, tanto Curbelo como sus dos acompañantes gritaron a los policías cosas como “sois unos borrachos, hijos de puta”, añadiendo Curbelo que “soy senador, y vosotros más que policías sois unos terroristas, no sabéis con quién estáis tratando, soy del Senado, voy a ir uno por uno a por vosotros, voy a acabar con vuestras carreras”, dando un manotazo a un policía y abalanzándose sobre uno de los agentes.

El pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo se declaró competente para enjuiciar estos hechos, entendiendo también que la investigación está completa y lista para juicio: “No resta ninguna diligencia alguna para practicar”, rechazando también que Curbelo deba ser llamado de nuevo a declarar. Da un plazo de diez días tanto a la Fiscalía como al resto de partes personadas para que soliciten la apertura de juicio oral.

Casimiro Curbelo (PSOE) es presidente del Cabildo de La Gomera desde 1991. A lo largo de su vida política ha sido senador (1993-2011) y en la actualidad es diputado regional en el parlamento canario. Un juzgado archivó recientemente la investigación denominada ‘caso Telaraña’ que en su momento provocó su salida del PSOE canario.

Comentarios