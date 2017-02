Voro, en 'Carrusel': "Son tres puntos iguales que los del sábado"

Salvador González Marco, más conocido como Voro, ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche con la victora del Valencia ante el Real Madrid en el primero de los partidos aplazados del equipo blanco. El técnico ché no se deja llevar por la euforia pero festeja el triunfo: "Llevábamos tiempo sin saborear una victoria pero son tres puntos iguales que los del sábado".

Voro, que cogió al conjunto valencianista en una situación crítica y haciendo equilibrismo en la cuerda del descenso, ha conseguido levantar a una afición que lleva en volandas al equipo: "Los futbolistas están trabajando bien, el equipo ha estado mejorando poco a poco".

Además, Dani Garrido le hizo la pregunta que todos los valencianistas quieren ver respondida: "¿Por qué no te das bola en el banquillo del Valencia?", en alusión a la decisión de ser técnico interino y no firmar un contrato como primer entrenador. Voro, escueto, respondió: "No lo sé, soy así".

