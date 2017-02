Expulsado el marroquí que se hizo pasar por menor en el CIE de Aluche

Ha sido expulsado esta mañana a Marruecos porque realmente se hizo pasar por alguien que no era. La documentación que portada al llegar en patera a Lanzarote el pasado 1 de enero, la partida de nacimiento incluida, era efectivamente verdadera, así lo validó el Consulado marroquí en Madrid, pero ahora se ha demostrado que no era suya, sino de su hermano pequeño tal y como ha corroborado la Comisaría General de Extranjería y Fronteras tras intercambiar las huellas del joven con las autoridades marroquíes. Era la base de la reclamación de Pueblos Unidos, la ONG jesuita que le prestaba asistencia, para reclamar a las autoridades españolas que no lo expulsaran. Esos papeles acreditaban en teoría que el joven tenía 16 años y 3 meses, y fueron las pruebas a las que se agarraron tanto el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas como el Defensor del Pueblo para dirigirse al Ministerio del Interior español y pedir que se paralizara la expulsión en dos ocasiones. Sin embargo, ahora se ha demostrado que esos papeles finalmente no eran suyos, usó los documentos de su hermano menor para intentar quedarse en España y no ser expulsado.

El caso se convirtió en noticia por la intervención de la ONU, inédita hasta ahora en estos procesos en España, y el Defensor del Pueblo pidió tanto a la Fiscalía del Menor en Las Palmas como a la Dirección General de la Policía que tuviera en cuenta la documentación que portada el marroquí para que fuera protegida su supuesta condición de menor, y por tanto, en aplicación de la legislación de extranjería española, no fuera expulsado, tal y como le habían notificado por dos veces en el Centro de Internamiento de Aluche en el que se encontraba desde que fue trasladado desde Canarias.

Otras organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los menores como Save The Children también pidieron a España paralizar la expulsión y de hecho el Gobierno pospuso por dos veces esa devolución, la primera el 2 de febrero y la segunda el pasado 7 de febrero.

La Fiscalía volvió a estudiar los nuevos documentos que aportaba el abogado pero no cambió su decreto de mayoría de edad

La Fiscalía del menor en Las Palmas, la provincia a la que llegó el ciudadano marroquí en patera hace 53 días, había ordenado desde el principio que se le practicaran las pruebas de determinación de la edad, “estamos aplicando la ley de extranjería y la jurisprudencia del Supremo, si no hay pasaporte original no podemos considerar otra opción" aseguraban a la SER fuentes de la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

Estas fuentes descartaron cambiar su decisión entre otros motivos porque "hasta cuatro médicos dijeron que tenía unos 20 años tras las pruebas de determinación de la edad, y porque la documentación que nos ha sido remitida por el momento, entre ellas fotocopias, no es suficiente para concluir que sea menor de edad" concluían desde el Ministerio Fiscal antes de revisar por última vez los nuevos documentos.

