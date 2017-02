Un estudio revela la razón por la que somos zurdos o diestros

A diferencia de lo que se creía hasta ahora, la razón por la que somos zurdos o diestros no se encuentra en el cerebro. Una investigación, llevada a cabo en la universidad alemana Ruhr de Bochum y publicada posteriormente en la revista de divulgación científica eLife, ha confirmado que el origen de esta decisión reside en la médula espinar.

Hasta la fecha, el hecho de ser zurdo o diestro se relacionaba con el resultado que registraban los diferentes hemisferios del cerebro durante el desarrollo del feto. En caso de que el feto comenzara a madurar en primer lugar el hemisferio derecho, el niño o la niña serían diestros. Mientras tanto, si el desarrollo del hemisferio izquierdo prevaleciera sobre el derecho, el bebé sería zurdo.

La solución de la investigación residía en la octava semana de gestación

Los investigadores explican que desde la década delos 80 se conoce que "la preferencia por utilizar una u otra mano se desarrolla en el útero a partir de la octava semana de embarazo". Por esa misma razón, los investigadores decidieron estudiar la octava semana de gestación para hallar la razón por la que somos zurdos o diestros.

Los científicos descubrieron que la expresión de ciertos genes que residen en la médula espinal, que son los encargados de controlar el movimiento de las extremidades superiores e inferiores, ya es distinta en zurdos y diestros a partir de la octava semana de gestación.

No obstante, los investigadores pudieron comprobar que la médula espinal y la corteza cerebral, la encargada de ordenar un movimiento para que la médula espinal lo lleve a cabo, no están comunicadas en fases tan tempranas. Por lo tanto, los investigadores han determinado que es la médula espinal quien determina si una persona será zurda o diestra a lo largo de su vida puesto que no recibe órdenes del cerebro durante las primeras semanas de gestación.

¿Por qué somos zurdos o diestros? Todo depende de factores ambientales

Los investigadores han descubierto que la preferencia por utilizar la mano izquierda o la derecha depende de factores ambientales que todavía están por determinar. Pese a que en un primer momento pensaron que la preferencia venía escrita desde el principio en el ADN, los científicos descubrieron que son los factores externos producidos durante el embarazo los que determinan si el feto será zurdo o diestro.

Según la investigación, "las influencias ambientales afectan de distinto modo a la izquierda o a la derecha de la médula espinal", razón por la que las personas somos zurdas o diestras desde el desarrollo del feto. Por lo tanto, es la médula espinal y no los hemisferios los encargados de determinar si una persona será zurda o diestra a lo largo de su vida.

