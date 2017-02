Joaquín cuenta la 'maniobra' de Florentino Pérez y Raúl para ficharle

Joaquín Sánchez contó este miércoles en Telecinco el encuentro que tuvo en un aseo de Barcelona con Florentino Pérez y Raúl González en un 'movimiento' que podía haber propiciado su fichaje por el Real Madrid.

Según el relato que contó en el programa 'Mi casa es la tuya', Raúl le pidió que le acompañara a un aseo en una concentración de la selección española. En ese momento apareció el presidente del club blanco. "¿Cómo está este vestido de blanco?", dice que preguntó el presidente al capitán del Real Madrid. "Presi, este tiene que estar de blanco ya", contestó Raúl. "No te preocupes, que yo hablo con tu presidente", afirmó Florentino según la versión de Joaquín.

El futbolista también contó en el programa de Bertín Osborne el intento de Mourinho por hacerse con sus servicios cuando entrenaba al Chelsea. Dijo que su padre le llamó un día porque el técnico estaba en Sevilla para hablar con él. "Yo no voy, papa", fue su respuesta. "No me veía en Inglaterra. ¿Qué hago yo allí a las cuatro y media? ¿Me acuesto?", se pregunta Joaquín en la entrevista de Telecinco.

Joaquín reconoce en la charla que siempre tuvo muchas ofertas, pero que le costó salir del Betis porque "tenía un presidente complicado" y porque "era feliz" en el club andaluz, por lo que nunca quiso forzar su marcha.

Comentarios