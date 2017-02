De verdad te miento

Se entenderá mejor la historia si contamos su trastienda: antes de que Miquel Iceta diera por hecho el encuentro entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, la Generalitat ya lo había desmentido varias veces. Rajoy en público y la Moncloa en privado no dijeron ni que sí ni que no. Ellos fueron discretos. Pero el gobierno catalán lo negó del derecho y del revés. Existe un abismo entre la discreción y la mentira.

Lo negaron también los dirigentes de los partidos independentistas. "De verdad que no", insistían. Lo decían así: "De verdad, de verdad que no". Es curiosa esa insistencia en mentar la verdad; porque mentían. Les preguntabas directamente, por el almuerzo en Madrid del día 11. Pero negaban. "¿Cómo puedes creerte toda esa propaganda del Gobierno?", nos llegaron a reprochar ofendidos.

Cuando 'La Vanguardia' publicó la noticia del almuerzo cayó de pronto la verdad. Y aparecían diputados que presumían de saber lo que horas antes te habían negado. Había casos obscenos. La verdad es que muchos no lo sabían y se hacían los enterados, fenómeno que en política se da con cierta frecuencia. Otros mentían.

La facilidad con la que muchos mienten a los medios para ocultar información a la gente tiene también que ver con la idea que tienen del periodismo. Esta semana en el Congreso, a Rajoy le preguntaron por su reunión secreta. El presidente se detuvo un momento en el pasillo y habló sin importarle la pregunta que le habíamos hecho. De hecho, ni se refirió a la reunión con Puigdemont. Cuando acabó, se fue sin escuchar nada de lo que le decíamos. Soltó lo que quería y se esfumó.

Más adelante, tras ignorar a los periodistas en el pasillo, el portavoz socialista Antonio Hernando convocó a los medios. Quería hablar. Se prepararon las cámaras. Dijo lo que quería y se esfumó sin atender a las preguntas. Declaraciones a la carta.

Hernando no es el primero ni el único que lo hace. A menudo funciona así. Existe un debate sobre si los periodistas tienen que escuchar unas declaraciones en las que no pueden preguntar o se les ignora, pero lo que digan los portavoces puede tener interés. Y hasta información. En vista de la costumbre, sin embargo, convendrá seguir contando lo que no contestan. Lo que nos ocultan. Lo que nos engañan.

