La impactante confesión de Mariló Montero: "La muerte me seduce"

Mariló Montero volvió a demostrar este jueves por qué es un de nuestros personajes televisivos más imprevisibles y polémicos. La presentadora visitaba El Hormiguero tras pasar una larga temporada en Nueva York y lo hizo haciendo gala una vez más de su espontaneidad.

Tras ocho meses alejada de la televisión, Montero habló largo y tendido de su estancia en la Gran Manzana, haciendo especial hincapié en "la doble cara" que tienen la ciudad y los estadounidenses. Sin embargo, la presentadora abandonaba la ciudad americana momentáneamente para contar lo que parecía que iba a ser el testimonio más impactante de la noche: su experiencia cercana a la muerte durante una sesión de submarinismo en Bora Bora.

Pablo Motos quiso saber con detalle todo lo ocurrido en aquel accidente acuático, pero lo realmente chocante fue cuando Mariló Montero opinó sobre la muerte sin ningún tipo de reparo. "La muerte me produce mucha seducción", confesaba la periodista ante la atónita mirada de Motos. "Yo ya he vivido lo que tenía que vivir. Lo que me mantiene viva son mis hijos. ¿Qué más hay que hacer?".

"A mí una vida me parece insuficiente, pero hay veces que dices: '¿ahora qué?'...pues me gustaría irme".

"Pablo Iglesias nunca me pidió perdón"

Tampoco tuvo apuro de hablar del comentario que Pablo Iglesias hizo sobre ella el año pasado. "Lo denuncié al Instituto de la mujer y me dio la razón”, confiesa la que fuera presentadora de La mañana de La 1. "Nunca me ha pedido perdón".

"Mucho cuidado cómo se trata a las mujeres en este país…hay que denunciarlo siempre", sentencia Montero.

Comentarios