Los ladrones de los investigadores en Murcia no se llevaron datos sensibles, según la Policía

Han sido meses duros para los investigadores de la corrupción en Murcia ante los diferentes robos que han sufrido en sus domicilios y en sus despachos desde el pasado mes de julio. Al que ha sido hasta hace poco el fiscal Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, le han robado dos veces, en julio del año pasado y el pasado enero y a un subinspector de la Agencia Tributaria de Murcia que actúa de perito judicial en casos de corrupción ante la Policía Nacional los ladrones asaltaron su casa el pasado febrero.

En los tres casos ha habido denuncias interpuestas ante la Policía Nacional y según fuentes policiales en los tres casos las tres denuncias se han archivado. El primer asalto tuvo lugar en el domicilio del fiscal Lozano. Los ladrones se llevaron su ordenador personal en un momento en el que estaba participando en casos conocidos de corrupción urbanística en Murcia como el caso Umbra o Novo carthago, sobre una supuesta corrupción por la puesta en marcha de un proyecto urbanístico sobre terrenos protegidos junto al mar Menor. Según la policía en su denuncia Lozano asegura que tiene copia de todo lo que contenía el ordenador y que en ningún caso el sistema contenía información sensible en ese momento concreto.

El segundo robo tiene lugar en el despacho de Juan Pablo Lozano. Los hechos tuvieron lugar el pasado enero y según estas fuentes policiales los asaltantes se llevaron otro ordenador que fue localizado por la policía cuando unos ciudadanos de origen árabe estaban intentando vender el aparato en el mercado negro. Los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba de un tema de delicuencia común y archivaron también esta denuncia.

El pasado febrero el que fue asaltado fue un subinspector de la Agencia Tributaria de Murcia. En este caso los ladrones no se llevaron ningún objeto aunque la Policía Nacional analizó el ordenador que tenía en casa para saber si pudo haber sido manipulado para duplicar o borrar información sensible. En este caso concreto este agente de Hacienda afirmó en su denuncia policial que en ese momento no estaba trabajado en ningún caso de corrupción y que no tenía información sensible. La denuncia también se ha archivado.

