'Premium Friday', la campaña que enseña a los japoneses a gastar más y trabajar menos

El Gobierno nipón junto a grandes grupos empresariales, han creado el 'Premium Friday' una campaña que arranca hoy y que tiene como objetivo hacer menos pesada la carga de trabajo a la que están sometidos los japoneses. Así, podrán desconectar de las durísimas jornadas de trabajo y disfrutar de descuentos en grandes almacenes, viajes organizados y 'horas felices' el último viernes de cada mes a partir de las 3 de la tarde.

En este 'super viernes' algunas tabernas japonesas conocidas como 'izakaya' planean abrir antes de lo habitual y otras venderán cerveza a mitad de precio a partir de las 3 de la tarde. Alquiler de kimonos, seminarios sobre maquillaje, descuentos de todo tipo o ceremonias del té son otras de las actividades que se ofrecerán en diferentes centros comerciales. Además, la compañía ferroviaria Odakyu Electric Railway ofrecerá un paquete de fin de semana para visitar los balnearios de la región montañesa de Hakone.

Una vía de escape basada en el consumo privado

Los datos son escalofriantes y es que en 2015 más de 2.159 japoneses se suicidaron en Japón por causas relacionadas con las duras y eternas jornadas de trabajo, siendo 675 del total las que se quitaron la vida por cansancio, según informa el Ministerio nipón de Trabajo.

Jenny, diseñadora web en Tokio ha explicado a EFE que trabaja unas 11 horas diarias aunque a veces esas horas se han llegado a convertir en 15. "Aunque no me gusta hacer horas extra, debido a que (los jefes) piensan que la jornada laboral es de 12 horas por defecto, me asignan trabajo que tarda ese tiempo en terminarse", cuenta la joven de 24 años.



La campaña arranca tiempo después de que una joven japonesa se suicidara debido a las grandes cargas de trabajo que tenía que soportar, algo que se conoce como 'karoshi' o muerte por exceso de trabajo. No todas las empresas están a favor de esta campaña que se estrena hoy, como Toyota que no participará en esta iniciativa.

La legislación laboral del país establece un máximo de 40 horas semanales como el tiempo límite que debe durar una jornada de trabajo aunque es posible realizar horas extra si el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo. A pesar de ello, algunos japoneses han reconocido que han trabajado 80 horas semanales en muchas ocasiones. Habrá que esperar un poco para ver qué impacto tienen estos 'super viernes' en la vida de los japoneses.

