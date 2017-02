El Congreso aprueba ayudas para los niños con cáncer

Los pequeños y sus familias tendrían derecho a una serie de prestaciones si se les reconoce, por ley, una discapacidad del 33%. En la comisión de sanidad la proposición no de ley se ha aprobado por unanimidad. Lo que ocurra a partir de ahora depende del Gobierno, ya que es este quien debe modificar un Real Decreto para reconocer a los niños con cáncer una discapacidad que les permitiría acceder las prestaciones previstas.

Si el Gobierno actúa, estas ayudas aliviarían la situación económica de muchas familias que no solo se tienen que enfrentar a la enfermedad de su hijo, sino también a una serie de gastos que en ocasiones no se puede permitir. Además de prestaciones económicas, podrían tener acceso a tratamientos de rehabilitación no incluidos en la sanidad pública, medios para adaptar la vivienda, apoyo educativo o ayudas al transporte.

La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer ha calificado de histórica la decisión del Congreso, ya que se trata de una demanda que reclaman desde hace años. Desde esta entidad señalan que las familias con menores diagnosticados de cáncer tienen un incremento medio en los gastos mensuales que oscila entre los 400 y 600 euros. Cantidades destinadas fundamentalmente a los desplazamientos, las comidas y estancias fuera de casa, la farmacia, etc.

Actualmente la sanidad en España no da el mismo trato a los niños con cáncer de unas y otras comunidades autónomas. Las desigualdades, y lo han denunciado reiteradamente las familias, son enormes, por eso reclaman criterios homogéneos en todo el territorio español para conceder la discapacidad a estos niños.

